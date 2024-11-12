https://crimea.ria.ru/20241112/v-ocheredi-na-zhile-v-simferopole-stoyat-sotni-detey-sirot-1141770082.html

В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот

В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот

В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей. Что делается для ее сокращения, в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T07:07

2024-11-12T07:07

2024-11-12T07:07

симферополь

михаил афанасьев

радио "спутник в крыму"

жилье в крыму

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110443/64/1104436445_0:14:2952:1675_1920x0_80_0_0_bc6deba41862cbcb0d7db8f312d06c98.jpg

В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей. Что делается для ее сокращения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.При этом, по его словам, 255 человек уже обеспечены жилыми помещениями, в том числе путем заселения дома, который строился по заказу администрации города. В этом году его сдали в эксплуатацию.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении жилищных прав. Мужчина пожаловался, что на протяжении нескольких лет ему отказывали в постановке в очередь на обеспечение жильем.А в октябре стало известно, что в Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру только благодаря работе следователей. Юноша воспитывался в детдоме, после проживал в общежитии. На тот момент его не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. Это случилось лишь в 2023 году по решению суда, но и тогда должных мер уполномоченные органы не приняли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

https://crimea.ria.ru/20241111/sem-zemelnykh-uchastkov-vydeleny-pod-novye-shkoly-v-simferopole-1141770482.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, михаил афанасьев, жилье в крыму, дети