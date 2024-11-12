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В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот
В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот
В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей. Что делается для ее сокращения, в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T07:07
2024-11-12T07:07
симферополь
михаил афанасьев
радио "спутник в крыму"
жилье в крыму
дети
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В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей
В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей. Что делается для ее сокращения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.При этом, по его словам, 255 человек уже обеспечены жилыми помещениями, в том числе путем заселения дома, который строился по заказу администрации города. В этом году его сдали в эксплуатацию.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении жилищных прав. Мужчина пожаловался, что на протяжении нескольких лет ему отказывали в постановке в очередь на обеспечение жильем.А в октябре стало известно, что в Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру только благодаря работе следователей. Юноша воспитывался в детдоме, после проживал в общежитии. На тот момент его не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. Это случилось лишь в 2023 году по решению суда, но и тогда должных мер уполномоченные органы не приняли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеЗа сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуВ Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
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симферополь, михаил афанасьев, жилье в крыму, дети
В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот

В Симферополе работают над сокращением очереди на получение жилья детьми-сиротами

07:07 12.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей. Что делается для ее сокращения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.
В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей
07:07

"На сегодня в общем списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 452 человека. Из них право на получение жилья в связи с достижением совершеннолетнего возраста возникло уже у 299", – рассказал Афанасьев.

При этом, по его словам, 255 человек уже обеспечены жилыми помещениями, в том числе путем заселения дома, который строился по заказу администрации города. В этом году его сдали в эксплуатацию.

"Эта работа у нас продолжается. Ежегодно мы закладываем деньги на покупку жилья для детей-сирот. Вопрос этот находится на контроле у главы республики, прокуратуры и Следственного комитета. Мы рассчитываем благодаря совместным действиям в максимально сжатые сроки эту очередь ликвидировать", – сказал мэр Симферополя.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении жилищных прав. Мужчина пожаловался, что на протяжении нескольких лет ему отказывали в постановке в очередь на обеспечение жильем.
А в октябре стало известно, что в Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру только благодаря работе следователей. Юноша воспитывался в детдоме, после проживал в общежитии. На тот момент его не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. Это случилось лишь в 2023 году по решению суда, но и тогда должных мер уполномоченные органы не приняли.
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