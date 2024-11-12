В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот
В Симферополе работают над сокращением очереди на получение жилья детьми-сиротами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в очереди на получение положенного по закону жилья стоят сотни детей, оставшихся без родителей. Что делается для ее сокращения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Михаил Афанасьев.
"На сегодня в общем списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 452 человека. Из них право на получение жилья в связи с достижением совершеннолетнего возраста возникло уже у 299", – рассказал Афанасьев.
При этом, по его словам, 255 человек уже обеспечены жилыми помещениями, в том числе путем заселения дома, который строился по заказу администрации города. В этом году его сдали в эксплуатацию.
"Эта работа у нас продолжается. Ежегодно мы закладываем деньги на покупку жилья для детей-сирот. Вопрос этот находится на контроле у главы республики, прокуратуры и Следственного комитета. Мы рассчитываем благодаря совместным действиям в максимально сжатые сроки эту очередь ликвидировать", – сказал мэр Симферополя.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из села Лесновка в Крыму о нарушении жилищных прав. Мужчина пожаловался, что на протяжении нескольких лет ему отказывали в постановке в очередь на обеспечение жильем.
А в октябре стало известно, что в Симферополе бывший воспитанник детдома получил квартиру только благодаря работе следователей. Юноша воспитывался в детдоме, после проживал в общежитии. На тот момент его не поставили на учет в качестве нуждающегося в жилье. Это случилось лишь в 2023 году по решению суда, но и тогда должных мер уполномоченные органы не приняли.
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