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Велосипедист погиб под колесами пассажирского автобуса в Крыму

Велосипедист погиб под колесами пассажирского автобуса в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Велосипедист погиб под колесами пассажирского автобуса в Крыму

Пассажирский автобус "Джанкой-Вольное" насмерть сбил велосипедиста на севере Крыма, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T12:05

2024-11-11T12:05

2024-11-11T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский автобус "Джанкой-Вольное" насмерть сбил велосипедиста на севере Крыма, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.По информации правоохранителей, авария произошла в 07.05 11 ноября на 532 километре автодороги Р-280 "Новороссия", соединяющей Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь."Водитель пассажирского ПАЗа, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя выбрал небезопасную дистанцию до впереди двигавшегося велосипеда, двигавшегося в попутном направлении", - уточнили обстоятельства ДТП в полиции.На месте происшествия работают госавтоинспекторы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, установление всех обстоятельств трагедии проконтролирует надзорное ведомство."Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении пресс-службы.В течение минувшей недели на крымских дорогах зарегистрировано 17 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы и две – погибли, сообщала ранее в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшиеВодитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТПДвое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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