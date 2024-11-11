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Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие
Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие
Пять автомобилей, в том числе грузовик, столкнулись в тоннеле в Сочи. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в аварии пострадали несколько человек. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T10:53
2024-11-11T10:53
2024-11-11T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пять автомобилей, в том числе грузовик, столкнулись в тоннеле в Сочи. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в аварии пострадали несколько человек.По данным полиции, ДТП сучилось 11 ноября в тоннеле Дублера Курортного проспекта в направлении из Хостинского района в Центральный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТПЧетвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в КрымуВ Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети
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происшествия, сочи, дтп, новости, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край
Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие
Массовая авария с легковыми машинами и грузовиком произошла в тоннеле в Сочи