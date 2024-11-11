https://crimea.ria.ru/20241111/massovaya-avariya-s-bolshegruzom-proizoshla-v-sochi---est-postradavshie-1141757759.html

Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие

Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие

Пять автомобилей, в том числе грузовик, столкнулись в тоннеле в Сочи. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в аварии пострадали несколько человек. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T10:53

2024-11-11T10:53

2024-11-11T10:53

происшествия

сочи

дтп

новости

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141757531_0:80:1268:793_1920x0_80_0_0_3a134409e91c2fe97f03d346e300ff2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пять автомобилей, в том числе грузовик, столкнулись в тоннеле в Сочи. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в аварии пострадали несколько человек.По данным полиции, ДТП сучилось 11 ноября в тоннеле Дублера Курортного проспекта в направлении из Хостинского района в Центральный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТПЧетвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в КрымуВ Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, дтп, новости, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край