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Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие
Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие
Пять автомобилей, в том числе грузовик, столкнулись в тоннеле в Сочи. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в аварии пострадали несколько человек. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T10:53
2024-11-11T10:53
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пять автомобилей, в том числе грузовик, столкнулись в тоннеле в Сочи. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в аварии пострадали несколько человек.По данным полиции, ДТП сучилось 11 ноября в тоннеле Дублера Курортного проспекта в направлении из Хостинского района в Центральный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель и маленький ребенок погибли в горящей машине в массовом ДТПЧетвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в КрымуВ Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, сочи, дтп, новости, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край
Массовая авария с большегрузом произошла в Сочи - есть пострадавшие

Массовая авария с легковыми машинами и грузовиком произошла в тоннеле в Сочи

10:53 11.11.2024
 
© УМВД по Краснодарскому краюВ Сочи произошло ДТП в 5-ом тоннеле
В Сочи произошло ДТП в 5-ом тоннеле
© УМВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пять автомобилей, в том числе грузовик, столкнулись в тоннеле в Сочи. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в аварии пострадали несколько человек.
По данным полиции, ДТП сучилось 11 ноября в тоннеле Дублера Курортного проспекта в направлении из Хостинского района в Центральный.
"По предварительной информации, участниками аварии стали пять автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие. Обстоятельства происшествия устанавливается, на месте работают сотрудники полиции", - сказано в сообщении.
© УМВД по Краснодарскому краюВ Сочи произошло ДТП в 5-ом тоннеле
В Сочи произошло ДТП в 5-ом тоннеле
© УМВД по Краснодарскому краю
В Сочи произошло ДТП в 5-ом тоннеле
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