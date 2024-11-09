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Боррель в Киеве призвал разрешить Украине бить вглубь России

Боррель в Киеве призвал разрешить Украине бить вглубь России - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Боррель в Киеве призвал разрешить Украине бить вглубь России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе своего визита в Киев призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России, пишет... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T20:41

2024-11-09T20:41

2024-11-09T20:41

жозеп боррель

европейский союз (ес)

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

россия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе своего визита в Киев призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России, пишет РИА Новости.Он также добавил, что тренировочная военная миссия ЕС к концу зимы подготовит 75 тысяч украинских военных."Мы уже подготовили 60 тысяч украинских военных, к концу зимы подготовим 75 тысяч... По переносу подготовки на территорию Украины консенсуса нет, но я не могу исключить, что когда-нибудь это будет согласовано", - отметил он.Боррель неоднократно призывал страны Евросоюза разрешить удары своим оружием по территории, которую ЕС признает российской. По его словам, никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но удары все же "необходимо разрешить".В августе он предложил министрам иностранных дел согласовать единую позицию о снятии всех ограничений для Киева, однако после был вынужден признать, что достичь согласия в этом вопросе не получилось.Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, когда дискутируют о планах дать Киеву разрешение наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Позже российский лидер выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие. По его словам, бить вглубь России западным оружием Украина самостоятельно не сможет - для координации и наведения боеприпасов необходимо использовать данные космической разведи, которой у Киева нет, необходимы также специалисты, которые умеют с этим работать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему удары вглубь России оружием НАТО не спасут Украину – мнение"Сармат" летит 3 минуты: Европу предупредили об ответе на удары вглубь РФВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, европейский союз (ес), украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, россия, всу (вооруженные силы украины), безопасность, политика, новости