https://crimea.ria.ru/20240830/zhozep-borrel-dlya-kieva-sleduet-snyat-ogranicheniya-na-udary-po-rossii-1139985935.html

Боррель: для Киева следует "снять ограничения" на удары по России

Боррель: для Киева следует "снять ограничения" на удары по России - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Боррель: для Киева следует "снять ограничения" на удары по России

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары своим оружием по территории, которую ЕС признает российской. Такое... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T11:09

2024-08-30T11:09

2024-08-30T11:25

жозеп боррель

европейский союз (ес)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары своим оружием по территории, которую ЕС признает российской. Такое заявление он сделал в ходе неформального заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС.По его словам, никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но удары все же "необходимо разрешить". Он призвал "войти в положение" Украины, которая "не имеет средств для ответных ударов" по России. По его словам, Россия и Украина должны иметь равные возможности."Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину", - конкретизировал Боррель.Он предложил министрам иностранных дел согласовать единую позицию о снятии всех ограничений для Киева, однако после был вынужден признать, что достичь согласия в этом вопросе не получилось.Боррель также посетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине."Вы не можете себе представить усилия, которые предпринимают европейские страны для помощи Украине, объемы военных поставок на Украину. Мы истощили наши запасы и теперь должны их пополнить. Мы уже достигли 700 тысяч снарядов калибра 155 мм. Мы пока не достигли цели в миллион снарядов, но мы наращиваем производство", - сказал он.Накануне стало известно, что Нидерланды передали Украине истребители F-16 при условии, что киевский режим не будет использовать их для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаВ зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли"В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16

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жозеп боррель, европейский союз (ес), политика, поставки западного оружия украине, украина, россия, европа, новости