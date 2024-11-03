https://crimea.ria.ru/20241103/kak-podoit-mashinu-v-krymskom-sele-fermer-postavil-molokomat-1141588659.html

Как "подоить" машину: в крымском селе фермер поставил молокомат

Как "подоить" машину: в крымском селе фермер поставил молокомат - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Как "подоить" машину: в крымском селе фермер поставил молокомат

– Такого точно ни у кого нет в Крыму, нам его из Москвы привезли, – уверяет фермер, показывая весьма необычный аппарат, который под песенку про 33 коровы из... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T19:48

2024-11-03T19:48

2024-11-03T20:08

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– Такого точно ни у кого нет в Крыму, нам его из Москвы привезли, – уверяет фермер, показывая весьма необычный аппарат, который под песенку про 33 коровы из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!" наливает молоко в специальную тару.– Почему решили поставить молокомат в селе?– Захотелось новшеств. Еще таким образом думали увеличить прибыль. И по просьбам наших жителей, для их удобства, чтобы не в ворота стачали, не по телефону нас вызывали, а покупали молоко, когда им надо, когда удобно.Работает вендинговый торговый автомат самообслуживания по продаже молока (молокомат) почти в центре села Столбовое Сакского района, установил его местный фермер Бахтияр Усеинов. Теперь каждый желающий может купить на розлив свежее охлажденное молоко.В Крым из Узбекистана Бахтияр переехал в 2006 году. Сразу после школы учился в индустриальном техникуме и никогда не думал, что свяжет свою жизнь с животноводством, хотя в детстве родители всегда держали дома две-три коровы, и к труду его приучили.– При Украине мы часто ездили в Херсонскую область – покупали там самых худых коров, откармливали их и сдавали на мясо. А однажды оказалось, что несколько коров тельные – их прежние хозяева не захотели кормить в зиму и сбыли. Тельных буренок на убой не отправишь. Так мы постепенно переключились с мясного на молочное направление, – рассказал Бахтияр.И добавил, что второе образование получил уже в аграрном колледже, в Прибрежном.Семья поддержала решение Бахтияра заниматься разведением крупного рогатого скота молочного направления, особенно мама и бабушка супруги Эллады, одна из которых ветеринар, а вторая – зоотехник.В 2015 году Усеинов узаконил деятельность, открыл крестьянское фермерское хозяйство (КФХ), а в 2016 году принял участие в программе Минсельхоза РК для начинающих фермеров, выиграл грант на сумму в 1,5 рублей. За счет этих средств приобрел трактор, грузовик ЗиЛ, охладитель молока, вакуумную доильную станцию, и "еще денежек на одну коровку осталось".– На тот момент у нас уже было всего восемь коров и восемь телок. Сейчас в хозяйстве у нас 55 коров дойного стада и 30 голов – "ремонтного", это телята и нетели (стельная самка крупного рогатого скота до первого отела. До первой случки самку называют телкой, после первого отела – коровой ред.), – рассказывает фермер.Коровы любят мужчинРабочий день на ферме начинается около шести часов утра. Владельцу фермы помогают еще два дояра – Николай и Олег, а накормленных и подоенных коров чуть позже вверят пастуху Руслану, который пробудет с ними до шести часов вечера, а потом вернет на ферму, аккурат к вечерней дойке.– Дойка одной коровы занимает около шести минут, – говорит Бахтияр, приспосабливая аппарат. – Глядите, стоят спокойно. Знает, что сейчас отдаст молочко и пойдет гулять в поле, травку щипать.Усеинов уже четырежды становился победителем в республиканском конкурсе операторов машинного доения в номинации "Лучший оператор машинного доения среди КФХ".– Нет никаких секретов мастерства, просто нужно работать. И все. Хотя наша бабушка говорит, что коровы любят больше мужчин, чем женщин, – смеется он.– Любимые коровы у вас есть?– Раньше были. Сейчас нет. Больно потом, если вдруг заболела и невозможно вылечить. Стараешься не привязываться.Но не привязываться получается далеко не всегда. Так, у дояра Николая, который трудится на ферме вот уже пять лет, есть любимица – черная лопоухая буренка, которую он нежно зовет Чебурашкой. А любимая она у него потому, что никого кроме него к себе не подпускает, с характером.Все обитатели фермы знают свое место в стойле, а если вдруг какая и перепутала, тут же получит от соратницы тычок.– У каждой коровы свой характер. Если буйная, то ей еще в детстве рога убирают. Есть своенравные, есть тихони, есть жадные, которые у соседки еду пытаются отнять. Но если животных любить, то работа с ними успокаивает, улучшает настроение, – говорит Олег, который работает дояром третий год.И добавляет: хорошо, когда коровка спокойно стоит и "жвачку" жует, тогда все в порядке.За час Олег успевает управиться с тринадцатью коровами, Николай тратит это же время на обслуживание шестнадцати буренок. Есть у него в подопечных и совсем "старушки", которым по 12 лет.– Принципиально держу на ферме только коров красной степной породы – это родная для Крыма порода, она лучше всяких там "голштинов" (голштинская порода крупного рогатого скота молочного направления – ред.), она адаптирована к нашим климатические условиям. Коровы легко переносят жару, неприхотливые и выносливые, находятся на вольном выпасе. И молоко у них хорошее, – говорит глава КФХ.В зимний период количество молока у коров красной степной породы сокращается, зато растет его жирность, которая может увеличится до 4,6, а весной молока становится больше, благодаря "свежему питанию", но его жирность никогда не падает ниже 3,5, поясняет Бахтияр.После дойки теплое процеженное молоко заливают в танкер – охладитель молока, где оно охлаждается до двух градусов. В сутки на ферме получают около 550 литров молока, основную часть – около 400 литров – Усеинов сдает на молокозавод: машина из Сак приезжает за сырьем каждое утро.Кроме того, охлажденное молоко загружают в молокомат, в котором всегда поддерживается постоянная температура, и каждые 15 минут включается "мутовка", чтобы сливки не отходили и у молока была однородная масса.– На каждый выработанный литр, который сдаю на молокозавод по 26 рублей, получаю субсидию – 4 рубля 85 копеек, выходит, что продаю его где-то по 30 рублей за литр. В магазине 900 граммов молока могут стоить до 100 рублей, а литр молока из нашего молокомата стоит 60 рублей, – подсчитывает фермер.Молокомат принимает монеты и бумажные купюры. Если надо – выдаст тару, но можно прийти и со своей. Сориентироваться помогает голосовой помощник. Молокомат останавливается, когда на счету заканчиваются деньги, или тогда, когда наливается два литра.Жить и работать в селе– Сложно быть фермером, заниматься животноводством?– Минсельхоз Крыма идет нам навстречу, а на субсидии пакеты документов собирает супруга (улыбается). Но сложности есть. Они в том, например, что мы небольшое хозяйство, коровы на выпасе. Нам, чтобы прокормить животных, надо купить комбикорм, а зимой – сено и сенаж. В отличие от больших агрокомплексов, у которых замкнутый цикл производства: посадили, вырастили, скормили и сдали. Еще сложность в том, что мало людей, которые хотят трудиться в животноводстве, дояров нет.В Столбовом Бахтияр живет уже 18 лет. Здесь обзавелся семьей – с женой Элладой они воспитывают двоих сыновей. Здесь открыл свое дело. Стал депутатом местного поселкового совета, и называет свое село образцово-показательным, а сельское поселение – лучшим в Крыму. Он состоит в отряде самообороны, помогает фронту.– Стараюсь придерживаться активной жизненной позиции. С молодежью работаем, обучаем детей хоккею на траве, гандболу и волейболу. В соседние села на соревнования ездим. Дети не дают нам стареть, – признается Бахтияр.И добавляет, что девиз его семьи: "Мы живем молоком".Как ранее рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова, ежегодно в Крым направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства. А глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев сообщил, что местные фермеры получают гранты и поддержку от государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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