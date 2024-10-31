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Главные новости Крыма: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Главные новости Крыма: 31 октября
Главные новости Крыма: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Главные новости Крыма: 31 октября
Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену. В Крыму осудили пособников СБУ за покушение на убийство. На Евпаторийской трассе автобус насмерть сбил пешехода... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T22:51
2024-10-31T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену. В Крыму осудили пособников СБУ за покушение на убийство. На Евпаторийской трассе автобус насмерть сбил пешехода. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике сформировано более 4,4 тысяч участков для участников СВО. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымчанина осудили за госизменуВерховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.Пособников СБУ осудили за покушениеДвоих жителей Феодосии - граждан Украины осудили за покушение на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, сообщили в СК России.Следствие установило, что украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить кандидата, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы "Z".Автобус сбил пешехода насмертьВодитель рейсового автобуса наехал на пешехода на трассе между Евпаторией и Саками, мужчина скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Крыма. Еще один пассажир автобуса обратился в медицинское учреждение за помощью.Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.Участки для бойцов СВО в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями.По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков.Крымчане вошли в Книгу рекордов РоссииСилачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн.
https://crimea.ria.ru/20241031/nad-krymom-otrabotala-pvo-1141520188.html
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https://crimea.ria.ru/20241031/rozhenitsy-v-trudnoy-situatsii-mogut-priyti-v-krymskiy-dom-dlya-mamy-1141508703.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, крым, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 31 октября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 31 октября

22:51 31.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену. В Крыму осудили пособников СБУ за покушение на убийство. На Евпаторийской трассе автобус насмерть сбил пешехода. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике сформировано более 4,4 тысяч участков для участников СВО. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крымчанина осудили за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.
Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
ПВО
21:13
Над Крымом отработала ПВО

Пособников СБУ осудили за покушение

Двоих жителей Феодосии - граждан Украины осудили за покушение на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, сообщили в СК России.
Следствие установило, что украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить кандидата, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы "Z".
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
07:43
Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник

Автобус сбил пешехода насмерть

Водитель рейсового автобуса наехал на пешехода на трассе между Евпаторией и Саками, мужчина скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Крыма. Еще один пассажир автобуса обратился в медицинское учреждение за помощью.
Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
15:17Ситуация на дорогах Крыма
"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт

Участки для бойцов СВО в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями.
По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков.
В Нескучном саду - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
20:12
Роженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы"

Крымчане вошли в Книгу рекордов России

Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн.
Сельское хозяйство - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
20:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как развивается сельское хозяйство в Сакском районе
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Заголовок открываемого материала
23:09На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды
22:51Главные новости Крыма: 31 октября
22:41Над Крымом и четырьмя регионами России силы ПВО сбили 41 беспилотник
22:14Главное за день: 31 октября
21:53Субсидирование найма - кто получает компенсацию в Крыму
21:13Над Крымом отработала ПВО
21:05Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится
20:33Как развивается сельское хозяйство в Сакском районе
20:15Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе - власти
20:12Роженицы в трудной ситуации могут прийти в "Крымский дом для мамы"
20:03Украинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя
19:51В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
19:37Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
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