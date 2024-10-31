https://crimea.ria.ru/20241031/glavnye-novosti-kryma-31-oktyabrya-1141521193.html
Главные новости Крыма: 31 октября
Главные новости Крыма: 31 октября - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Главные новости Крыма: 31 октября
Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену. В Крыму осудили пособников СБУ за покушение на убийство. На Евпаторийской трассе автобус насмерть сбил пешехода... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T22:51
2024-10-31T22:51
2024-10-31T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену. В Крыму осудили пособников СБУ за покушение на убийство. На Евпаторийской трассе автобус насмерть сбил пешехода. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике сформировано более 4,4 тысяч участков для участников СВО. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымчанина осудили за госизменуВерховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.Пособников СБУ осудили за покушениеДвоих жителей Феодосии - граждан Украины осудили за покушение на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, сообщили в СК России.Следствие установило, что украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить кандидата, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы "Z".Автобус сбил пешехода насмертьВодитель рейсового автобуса наехал на пешехода на трассе между Евпаторией и Саками, мужчина скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Крыма. Еще один пассажир автобуса обратился в медицинское учреждение за помощью.Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.Участки для бойцов СВО в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями.По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков.Крымчане вошли в Книгу рекордов РоссииСилачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн.
https://crimea.ria.ru/20241031/nad-krymom-otrabotala-pvo-1141520188.html
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https://crimea.ria.ru/20241031/rozhenitsy-v-trudnoy-situatsii-mogut-priyti-v-krymskiy-dom-dlya-mamy-1141508703.html
https://crimea.ria.ru/20241031/kak-razvivaetsya-selskoe-khozyaystvo-v-sakskom-rayone-1141517985.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, крым, новости крыма, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену. В Крыму осудили пособников СБУ за покушение на убийство. На Евпаторийской трассе автобус насмерть сбил пешехода. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике сформировано более 4,4 тысяч участков для участников СВО. Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Крымчанина осудили за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, сообщили
в пресс-службе суда.
Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
Пособников СБУ осудили за покушение
Двоих жителей Феодосии - граждан Украины осудили
за покушение на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, сообщили в СК России.
Следствие установило, что украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить кандидата, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы "Z".
Автобус сбил пешехода насмерть
Водитель рейсового автобуса наехал на пешехода на трассе между Евпаторией и Саками, мужчина скончался на месте
, сообщили в Госавтоинспекции Крыма. Еще один пассажир автобуса обратился в медицинское учреждение за помощью.
Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики.
Участки для бойцов СВО в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что на территории республики сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями.
По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков.
Крымчане вошли в Книгу рекордов России
Силачи из Крыма стали рекордсменами
Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на Всероссийском турнире "Сильнейший человек России 2024 года", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Спортсмены установили парный рекорд России по буксировке железнодорожной техники – единственного действующего в нашей стране узкоколейного трамвая весом более 20 тонн.