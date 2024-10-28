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Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму
Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму
В Крыму и Севастополе число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T19:31
2024-10-28T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, меры профилактики остаются особенно актуальными для людей из группы риска. Речь идет о пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.Неделей ранее в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 190 случаев и 203 случая, соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина КрымаОнищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
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Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму

Заболеваемость коронавирусом в Крыму и Севастополе снизилась на 30% – Роспотребнадзор

19:31 28.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит осмотр пациента
Медицинский работник проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"За период с 21 по 27 октября в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 125 случаев и 147 случаев соответственно. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции ниже аналогичного периода на 30,7%", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, меры профилактики остаются особенно актуальными для людей из группы риска. Речь идет о пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.
Неделей ранее в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 190 случаев и 203 случая, соответственно.
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