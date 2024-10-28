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Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму

Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму

В Крыму и Севастополе число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T19:31

2024-10-28T19:31

2024-10-28T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, меры профилактики остаются особенно актуальными для людей из группы риска. Речь идет о пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.Неделей ранее в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 190 случаев и 203 случая, соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина КрымаОнищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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