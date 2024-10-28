https://crimea.ria.ru/20241028/rospotrebnadzor-fiksiruet-novye-sluchai-koronavirusa-v-krymu-1141412298.html
Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму
Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму
В Крыму и Севастополе число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T19:31
2024-10-28T19:31
2024-10-28T19:15
роспотребнадзор
новости крыма
новости
крым
севастополь
здоровье
коронавирус в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139903497_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5068a82c9b12325fc65cea62c5506de3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе число заболевших коронавирусом за неделю снизилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, меры профилактики остаются особенно актуальными для людей из группы риска. Речь идет о пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.Неделей ранее в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 190 случаев и 203 случая, соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина КрымаОнищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1b/1139903497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02f2236b7e0e637e41975bf4310317d4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роспотребнадзор, новости крыма, новости, крым, севастополь, здоровье, коронавирус в крыму
Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму
Заболеваемость коронавирусом в Крыму и Севастополе снизилась на 30% – Роспотребнадзор