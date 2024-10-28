https://crimea.ria.ru/20241028/magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1141391706.html

Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Магнитная буря обрушилась на Землю

Очередная магнитная буря среднего уровня G2 обрушилась на землю в понедельник утром. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T08:15

2024-10-28T08:15

2024-10-28T08:15

магнитные бури

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря среднего уровня G2 обрушилась на землю в понедельник утром. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Вероятность сильного магнитного шторма в понедельник ученые оценивают в 35%.На минувших выходных ученые фиксировали незначительные колебания магнитосферы, вызванные мощным выбросом магнитоплазмы от вспышки на Солнце. Их воздействия на Землю оказались слабыми, основная масса энергии прошла мимо нашей планеты.Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, новости, солнце, земля, здоровье, в мире, стихия