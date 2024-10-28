Магнитная буря обрушилась на Землю
Магнитная буря обрушилась на Землю в понедельник утром
© NASAВспышки на Солнце
© NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря среднего уровня G2 обрушилась на землю в понедельник утром. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным ученых, повышение геомагнитного фона фиксируется с 6 часов утра. Буря класса G2 будет бушевать примерно до 12:00 по мск. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G1 (слабая). Магнитная буря продолжится до 29 октября и утихнет приблизительно к полудню вторника
Вероятность сильного магнитного шторма в понедельник ученые оценивают в 35%.
На минувших выходных ученые фиксировали незначительные колебания магнитосферы, вызванные мощным выбросом магнитоплазмы от вспышки на Солнце. Их воздействия на Землю оказались слабыми, основная масса энергии прошла мимо нашей планеты.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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