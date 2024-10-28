https://crimea.ria.ru/20241028/v-voronezhskoy-oblasti-posle-padeniya-drona-nachalsya-pozhar-na-predpriyatii-1141390509.html

В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии

В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 28.10.2024

В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии

Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T06:14

2024-10-28T06:14

2024-10-28T06:14

воронежская область

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По его данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.Гусев также сообщил, что всего ночью в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 дронов.В Севастополе рано утром в понедельник объявляли воздушную тревогу по баллистике. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости