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В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии
В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии
Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T06:14
2024-10-28T06:14
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По его данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.Гусев также сообщил, что всего ночью в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 дронов.В Севастополе рано утром в понедельник объявляли воздушную тревогу по баллистике. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости
В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии

В Воронежской области после падения дрона начался пожар на промышленном предприятии

06:14 28.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии. Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей", — написал Гусев в Telegram-канале.

По его данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.
Гусев также сообщил, что всего ночью в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 дронов.
В Севастополе рано утром в понедельник объявляли воздушную тревогу по баллистике.
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Воронежская областьАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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