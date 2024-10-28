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В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии
В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии
Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T06:14
2024-10-28T06:14
2024-10-28T06:14
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.По его данным, на предприятии загорелись здание и одна емкость. Повреждения также получили два жилых дома и одна хозпостройка. На месте работают оперативные службы.Гусев также сообщил, что всего ночью в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 дронов.В Севастополе рано утром в понедельник объявляли воздушную тревогу по баллистике. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости
В Воронежской области после падения дрона начался пожар на предприятии
В Воронежской области после падения дрона начался пожар на промышленном предприятии