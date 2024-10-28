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Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе
Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T04:19
2024-10-28T04:19
2024-10-28T04:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе
Ракетная тревога объявлена в Севастополе