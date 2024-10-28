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Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе
Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T04:19
2024-10-28T04:19
крым
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михаил развожаев
севастополь
ракетная опасность
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, севастополь, ракетная опасность, воздушная тревога в севастополе, срочные новости крыма, новости крыма
Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе

Ракетная тревога объявлена в Севастополе

04:19 28.10.2024
 
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена ракетная опасность. Людей призвали не покидать дома или срочно пройти в безопасные места или укрытия. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.
"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.
Сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевСевастопольРакетная опасностьВоздушная тревога в СевастополеСрочные новости КрымаНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
04:30В Севастополе отменили угрозу атаки с воздуха
04:19Ракетная тревога по баллистике объявлена в Севастополе
00:01Какой будет погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
23:07Армия России признана сильнейшей в мире
22:33В горах Крыма спасены мужчина с ребенком
21:59Главное за день: 27 октября
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21:12Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
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20:4115 дронов за час – что происходит в Брянской области
20:30Копаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
20:11Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
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19:41В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией
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18:32Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
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