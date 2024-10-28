https://crimea.ria.ru/20241028/chast-sevastopolya-i-prigorod-ostanutsya-bez-sveta-v-ponedelnik-1141376271.html

Часть Севастополя и пригород останутся без света в понедельник

Часть Севастополя и пригород останутся без света в понедельник - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Часть Севастополя и пригород останутся без света в понедельник

Отключение электроэнергии 28 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T06:39

2024-10-28T06:39

2024-10-28T06:39

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 28 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 12 не будет света на улице Героев Сталинграда.С 9 до 17 на час-полтора отключение электроэнергии запланировано в садовых товариществах "Сатурн-2", "Гранат", "Таврия", "Гераклея-2".В это же время частично без света останутся абоненты в селе Гончарное по улицам Мягкого, Кичигина, Механическая, Росистая, переулке Тепличный. В селе Морозовка не будет света на улице Ключевой и в одноименном переулке.В селе Резервное в это же время не будет электроэнергии по улицам Арсланова, Космонавтов, Вишнякова, Орта-Мале, Камышловская. В селе Пироговка отключат свет по следующим улицам: Пальметная, Угловая, Рабочая, Льва Толстого, Озерная, Тенистая, Урожайная, а также в переулках Горина, Сельский, Озерный. В селе Фруктовое без свет останутся улицы Пушкина, Садовая и ЗАО "Софьи Перовской".Также отключение электричества запланировано 28-30 октября с 08:30 до 17:30 по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.Плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут в поселке Андреевка, в связи с чем отключение электроэнергии ожидается по улицам: Приусадебная, Объездная, Монастырское шоссе, Балаклавское шоссе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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