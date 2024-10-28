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Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов
Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов
Националистический киевский режим пытается "украинизировать" подвиг советских солдат, освободивших Украину от гитлеровских оккупантов в 1944 году, и даже... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T08:42
2024-10-28T08:43
сергей аксенов
украина
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национализм
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Националистический киевский режим пытается "украинизировать" подвиг советских солдат, освободивших Украину от гитлеровских оккупантов в 1944 году, и даже использовать эту дату для разжигания ненависти к России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в 80-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.Глава республики констатировал, что такая пропаганда дает свои плоды, поскольку "многие на Украине, прежде всего молодежь, верят, что в составе украинских фронтов сражались только украинцы, и верят в мифическую "советскую оккупацию".Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная войнаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, украина, крым, история, новости, национализм
Киев пытается "украинизировать" подвиг советского солдата – Аксенов

Только достижение задач СВО позволит окончательно раздавить нацизм – Аксенов

08:42 28.10.2024 (обновлено: 08:43 28.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Националистический киевский режим пытается "украинизировать" подвиг советских солдат, освободивших Украину от гитлеровских оккупантов в 1944 году, и даже использовать эту дату для разжигания ненависти к России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в 80-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
"Шизофреническое сознание украинских националистов не может смириться с реальностью. Подвиг советского солдата пытаются "украинизировать", смысл этой даты – исказить и даже использовать ее для разжигания ненависти к России", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики констатировал, что такая пропаганда дает свои плоды, поскольку "многие на Украине, прежде всего молодежь, верят, что в составе украинских фронтов сражались только украинцы, и верят в мифическую "советскую оккупацию".
"Покончить с этой вакханалией лжи и ненависти можно только одним способом - выполнив все задачи специальной военной операции, поставленные президентом", - подытожил Аксенов.
Военные действия во время Второй мировой войны проходили на территории Украины в течение 40 месяцев – с начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года до конца октября 1944 года.
Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск. За это время Красная армия провела 15 наступательных операций – 11 стратегических и четыре фронтовых. Наиболее значимые из них: Белгородско-Харьковская, Донбасская, Битва за Днепр, Днепровско-Карпатская, Львовско-Сандомирская, Восточно-Карпатская.
28 октября 1944 года в Карпатах завершилось наступление четырех советских фронтов, получившее в послевоенной отечественной историографии термин девятого сталинского удара 1944 года. Советские войска вышли на современные рубежи Украины.
По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.
С 2009 года День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается официально.
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