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Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властей
Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властей - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властей
Два предприятия в Воронежской области атакованы беспилотными летательными аппаратами в ночь на понедельник, два человека получили ранения. Уточненные данные... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T07:09
2024-10-28T07:09
2024-10-28T07:09
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два предприятия в Воронежской области атакованы беспилотными летательными аппаратами в ночь на понедельник, два человека получили ранения. Уточненные данные обнародовал губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что огнем повреждены несколько зданий и сооружений, а также техника. Пожар потушили около двух часов ночи. Также повреждены два гаража с автотранспортом, окна одного жилого дома и участок линии электропередачи. Еще одно предприятие пострадало в Новохоперском районе."Повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло", - добавил Гусев.На местах работают оперативные службы. Параллельно проводится оценка ущерба.Ранее сообщалось, что один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Всего, по данным Гусева, в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, обстрелы всу, происшествия, новости
Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властей
Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ на предприятия в Воронежской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два предприятия в Воронежской области атакованы беспилотными летательными аппаратами в ночь на понедельник, два человека получили ранения. Уточненные данные обнародовал губернатор региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью два предприятия в Воронежской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами противника. В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что огнем повреждены несколько зданий и сооружений, а также техника. Пожар потушили около двух часов ночи. Также повреждены два гаража с автотранспортом, окна одного жилого дома и участок линии электропередачи.
Еще одно предприятие пострадало в Новохоперском районе.
"Повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло", - добавил Гусев.
На местах работают оперативные службы. Параллельно проводится оценка ущерба.
Ранее сообщалось
, что один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Всего, по данным Гусева, в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 дронов.
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