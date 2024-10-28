https://crimea.ria.ru/20241028/nochnaya-ataka-vsu-na-zavody-v-voronezhskoy-oblasti---podrobnosti-ot-vlastey-1141390849.html

Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властей

Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властей - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властей

Два предприятия в Воронежской области атакованы беспилотными летательными аппаратами в ночь на понедельник, два человека получили ранения. Уточненные данные... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T07:09

2024-10-28T07:09

2024-10-28T07:09

воронежская область

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

обстрелы всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc7c36bafc0b7f8590892b4742a24daf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два предприятия в Воронежской области атакованы беспилотными летательными аппаратами в ночь на понедельник, два человека получили ранения. Уточненные данные обнародовал губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что огнем повреждены несколько зданий и сооружений, а также техника. Пожар потушили около двух часов ночи. Также повреждены два гаража с автотранспортом, окна одного жилого дома и участок линии электропередачи. Еще одно предприятие пострадало в Новохоперском районе."Повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло", - добавил Гусев.На местах работают оперативные службы. Параллельно проводится оценка ущерба.Ранее сообщалось, что один человек пострадал при падении беспилотника и последующем пожаре на промышленном предприятии в Воронежской области. Всего, по данным Гусева, в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, обстрелы всу, происшествия, новости