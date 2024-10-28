https://crimea.ria.ru/20241028/nad-regionami-rossii-za-noch-sbili-21-bespilotnik-1141391044.html
Над регионами России за ночь сбили 21 беспилотник
Над регионами России за ночь сбили 21 беспилотник - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Над регионами России за ночь сбили 21 беспилотник
В ночь на понедельник ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы, силы ПВО сбили и подавили 21 дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T07:19
2024-10-28T07:19
2024-10-28T07:19
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы, силы ПВО сбили и подавили 21 дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 13 беспилотников были перехвачены над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Брянской области, один над территорией Воронежской области и один – над территорией Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на заводы в Воронежской области - подробности от властейВ Севастополе отменили угрозу атаки с воздуха 15 дронов за час – что происходит в Брянской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, обстрелы всу
Над регионами России за ночь сбили 21 беспилотник
Силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник над российскими регионами - Минобороны