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Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников

Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников

Правоохранители доставили в полицию 23 участников массовой драки в Сочи, 10 из них привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T09:32

2024-10-28T09:32

2024-10-28T09:33

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CИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Правоохранители доставили в полицию 23 участников массовой драки в Сочи, 10 из них привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.Конфликт между двумя группами молодых людей произошел накануне вечером на улице Труда в Сочи. В результате телесные повреждения получил 17-летний местный житель.По данным МВД, причиной потасовки стал конфликт из-за девушки. Потерпевший отказался писать заявление и обращаться в больницу. По факту инцидента проводится проверка.В начале октября в поселке Афипский Краснодарского края возле местного дома культуры произошла массовая драка. По данным СК, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности. Полицейские задержали более 40 участников потасовки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаТолпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил делоМВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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