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Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников
Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников
Правоохранители доставили в полицию 23 участников массовой драки в Сочи, 10 из них привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T09:32
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2024-10-28T09:33
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CИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Правоохранители доставили в полицию 23 участников массовой драки в Сочи, 10 из них привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.Конфликт между двумя группами молодых людей произошел накануне вечером на улице Труда в Сочи. В результате телесные повреждения получил 17-летний местный житель.По данным МВД, причиной потасовки стал конфликт из-за девушки. Потерпевший отказался писать заявление и обращаться в больницу. По факту инцидента проводится проверка.В начале октября в поселке Афипский Краснодарского края возле местного дома культуры произошла массовая драка. По данным СК, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности. Полицейские задержали более 40 участников потасовки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаТолпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил делоМВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии
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россия, новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников
Полиция задержала 23 участников массовой драки в Сочи
09:32 28.10.2024 (обновлено: 09:33 28.10.2024)