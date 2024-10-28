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Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников
Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников
Правоохранители доставили в полицию 23 участников массовой драки в Сочи, 10 из них привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T09:32
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CИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Правоохранители доставили в полицию 23 участников массовой драки в Сочи, 10 из них привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.Конфликт между двумя группами молодых людей произошел накануне вечером на улице Труда в Сочи. В результате телесные повреждения получил 17-летний местный житель.По данным МВД, причиной потасовки стал конфликт из-за девушки. Потерпевший отказался писать заявление и обращаться в больницу. По факту инцидента проводится проверка.В начале октября в поселке Афипский Краснодарского края возле местного дома культуры произошла массовая драка. По данным СК, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности. Полицейские задержали более 40 участников потасовки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаТолпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил делоМВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии
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россия, новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Массовая драка в Сочи – задержаны более 20 участников

Полиция задержала 23 участников массовой драки в Сочи

09:32 28.10.2024 (обновлено: 09:33 28.10.2024)
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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CИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Правоохранители доставили в полицию 23 участников массовой драки в Сочи, 10 из них привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Конфликт между двумя группами молодых людей произошел накануне вечером на улице Труда в Сочи. В результате телесные повреждения получил 17-летний местный житель.

"Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента, 10 из них привлечены к административной ответственности, они ожидают решения суда. В отношении них составлены административные протоколы по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и мелкое хулиганство – ред.)", - говорится в сообщении.

По данным МВД, причиной потасовки стал конфликт из-за девушки. Потерпевший отказался писать заявление и обращаться в больницу. По факту инцидента проводится проверка.
В начале октября в поселке Афипский Краснодарского края возле местного дома культуры произошла массовая драка. По данным СК, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности. Полицейские задержали более 40 участников потасовки.
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