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Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело

Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело

СК возбудил уголовное дело по факту избиения отдыхающих в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК. РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T14:11

2024-09-03T14:11

2024-09-03T14:11

анапа

су следкома россии по запорожской области

новости

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кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. СК возбудил уголовное дело по факту избиения отдыхающих в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК.По данным следствия, информация об инциденте распространилась в СМИ.По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по городу Анапа по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, отметили в ведомстве.Руководитель следственного управления поручил в рамках расследования уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению преступления, поставив ход расследования на контроль в аппарате следственного управления, добавили в СК.В начале августа сообщалось, что в Феодосии в массовой драке был избит чемпион России по боксу и его товарищ. Двоих участников инцидента задержали по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на более тяжелую статью – о покушении на убийство.Чемпион России по боксу Дмитрий Двали в драке получил серьезную травму глаза, рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок. По его словам, во время утренней пробежки спортсмен увидел, как толпа избивает одного мальчишку, и решил за него заступиться. Среди тех, кто избивал боксера, было не менее восьми человек.6 августа были задержаны все девять жителей Феодосийского городского округа, обвиняемых в покушении на убийство спортсмена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверкуМВД показало видео задержания участников покушения на боксера в ФеодосииИзбиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, су следкома россии по запорожской области, новости, краснодарский край, кубань