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Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело
Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело
СК возбудил уголовное дело по факту избиения отдыхающих в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T14:11
2024-09-03T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. СК возбудил уголовное дело по факту избиения отдыхающих в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК.По данным следствия, информация об инциденте распространилась в СМИ.По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по городу Анапа по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, отметили в ведомстве.Руководитель следственного управления поручил в рамках расследования уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению преступления, поставив ход расследования на контроль в аппарате следственного управления, добавили в СК.В начале августа сообщалось, что в Феодосии в массовой драке был избит чемпион России по боксу и его товарищ. Двоих участников инцидента задержали по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на более тяжелую статью – о покушении на убийство.Чемпион России по боксу Дмитрий Двали в драке получил серьезную травму глаза, рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок. По его словам, во время утренней пробежки спортсмен увидел, как толпа избивает одного мальчишку, и решил за него заступиться. Среди тех, кто избивал боксера, было не менее восьми человек.6 августа были задержаны все девять жителей Феодосийского городского округа, обвиняемых в покушении на убийство спортсмена.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверкуМВД показало видео задержания участников покушения на боксера в ФеодосииИзбиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин
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РИА Новости Крым
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96
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анапа, су следкома россии по запорожской области, новости, краснодарский край, кубань
Толпой избили отдыхающих за отказ девушки в знакомстве – СК возбудил дело

По факту избиения отдыхающих в Анапе СК возбудил уголовное дело

14:11 03.09.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. СК возбудил уголовное дело по факту избиения отдыхающих в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК.
По данным следствия, информация об инциденте распространилась в СМИ.

"Сегодня в медиапространстве получила распространение информация о том, что в ночь на 3 сентября текущего года группа лиц, находясь возле одного из кафе на Пионерском проспекте в городе Анапе, в ходе возникшего конфликта из-за отказа девушки познакомиться напала на отдыхающих, причинив телесные повреждения", – говорится в сообщении.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по городу Анапа по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, отметили в ведомстве.
Руководитель следственного управления поручил в рамках расследования уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к совершению преступления, поставив ход расследования на контроль в аппарате следственного управления, добавили в СК.
В начале августа сообщалось, что в Феодосии в массовой драке был избит чемпион России по боксу и его товарищ. Двоих участников инцидента задержали по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, которое позже переквалифицировали на более тяжелую статью – о покушении на убийство.
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали в драке получил серьезную травму глаза, рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок. По его словам, во время утренней пробежки спортсмен увидел, как толпа избивает одного мальчишку, и решил за него заступиться. Среди тех, кто избивал боксера, было не менее восьми человек.
6 августа были задержаны все девять жителей Феодосийского городского округа, обвиняемых в покушении на убийство спортсмена.
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