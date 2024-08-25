https://crimea.ria.ru/20240825/v-krymu-dvoe-muzhchin-i-zhenschina-izbili-podrostkov-za-myach-sk-vedet-proverku-1139865163.html
В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку
В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку - РИА Новости Крым, 25.08.2024
В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку
Глава СК РФ поручил провести проверку по сообщению о применении насилия в отношении подростков в Симферополе. Об этом сообщает ТГ-канал ведомства. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T20:23
2024-08-25T20:23
2024-08-25T20:25
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Глава СК РФ поручил провести проверку по сообщению о применении насилия в отношении подростков в Симферополе. Об этом сообщает ТГ-канал ведомства."В социальных медиа сообщается, что двое мужчин и женщина избили подростков в Симферополе после того, как их мяч попал в машину одного из напавших. Кроме того, согласно публикации, родители несовершеннолетних обратились с заявлением в правоохранительные органы, однако предусмотренные законом меры реагирования в отношении правонарушителей приняты не были", - говорится в сообщении.Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку
В Симферополе двое мужчин и женщина избили подростков - СК проводит проверку
20:23 25.08.2024 (обновлено: 20:25 25.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Глава СК РФ поручил провести проверку по сообщению о применении насилия в отношении подростков в Симферополе. Об этом сообщает ТГ-канал ведомства.
"В социальных медиа сообщается, что двое мужчин и женщина избили подростков в Симферополе после того, как их мяч попал в машину одного из напавших. Кроме того, согласно публикации, родители несовершеннолетних обратились с заявлением в правоохранительные органы, однако предусмотренные законом меры реагирования в отношении правонарушителей приняты не были", - говорится в сообщении.
Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.