https://crimea.ria.ru/20240825/v-krymu-dvoe-muzhchin-i-zhenschina-izbili-podrostkov-za-myach-sk-vedet-proverku-1139865163.html

В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку

В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку - РИА Новости Крым, 25.08.2024

В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку

Глава СК РФ поручил провести проверку по сообщению о применении насилия в отношении подростков в Симферополе. Об этом сообщает ТГ-канал ведомства. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T20:23

2024-08-25T20:23

2024-08-25T20:25

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Глава СК РФ поручил провести проверку по сообщению о применении насилия в отношении подростков в Симферополе. Об этом сообщает ТГ-канал ведомства."В социальных медиа сообщается, что двое мужчин и женщина избили подростков в Симферополе после того, как их мяч попал в машину одного из напавших. Кроме того, согласно публикации, родители несовершеннолетних обратились с заявлением в правоохранительные органы, однако предусмотренные законом меры реагирования в отношении правонарушителей приняты не были", - говорится в сообщении.Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации)