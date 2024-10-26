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Главное за день: 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Главное за день: 26 октября
Главное за день: 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Главное за день: 26 октября
Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение в лесу в Кировской области, все находившиеся на борту погибли. Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T21:54
2024-10-26T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение в лесу в Кировской области, все находившиеся на борту погибли. Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой области, пятерых удалось задержать в течение дня. Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР, число сдавшихся в плен боевиков ВСУ растет. В Краснодаре задержан житель Башкортостана, причинивший тяжкие телесные повреждения полицейскому. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. В Грузии проходят парламентские выборы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушениие Ми-2 в Кировской областиПо данным МЧС, вертолет совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. Сначала ведомство сообщило об обнаружении тел трех погибших. Позже стало известно, что найдено тело четвертого человека, находившегося на борту.Как сообщил областной губернатор Александр Соколов, на борту, помимо пилота, была медицинская команда – врач и два фельдшера.Побег из колонии в Липецкой областиО побеге шестерых заключенных из исправительной колонии в Липецкой области утром в субботу сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."Идут мероприятия по розыску и задержанию преступников", – написал он в своем Telegram-канале.В течение дня пятерых беглецов задержали. Двоих – в Тамбовской области, еще двое – в Липецкой. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании пятого. Группа преследования продолжает поиск последнего. По факту произошедшего назначена служебная проверка.ВС РФ освободили Александрополь в ДНРПодразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 2000 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. При попытке прорваться через границу РФ в Курскую область в направлении населенного пункта Новый Путь украинские формирования потеряли еще десять человек убитыми и ранеными. Общие суточные потери ВСУ на Курском направлении превысили 350 человек, еще 8 военнослужащих сдались в плен ВС РФ, рассказали в Минобороны.В Краснодаре задержан ранивший полицейского Житель Республики Башкортостан, тяжело избивший два дня назад полицейского при исполнении, задержан в одном из садовых товариществ Краснодара. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, силовики взяли злоумышленника около шести часов вечера на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.Закон о борьбе с фиктивными бракамиПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками с иностранцами для их легализации в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно ему, чтобы получить разрешение на временное проживание в РФ, иностранцы должны находиться в браке с россиянином не менее 3 лет. В случае развода или признании брака недействительным данное ранее разрешение аннулируется.Парламентские выборы в ГрузииНа парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набирает 56,1%, сообщила проправительственная телекомпания "Имеди" со ссылкой на данные exit poll.При этом с данными экзитпола, проведенного по заказу грузинского оппозиционного телеканала "Формула", эти итоги расходятся.
https://crimea.ria.ru/20241026/13-atak-vsu-na-regiony-rossii---pvo-sbivaet-bespilotniki-1141371744.html
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главное за день, в мире, россия, крым, общество, новости
Главное за день: 26 октября

Главные события и заявления субботы, 26 октября

21:54 26.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение в лесу в Кировской области, все находившиеся на борту погибли. Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой области, пятерых удалось задержать в течение дня. Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР, число сдавшихся в плен боевиков ВСУ растет. В Краснодаре задержан житель Башкортостана, причинивший тяжкие телесные повреждения полицейскому. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. В Грузии проходят парламентские выборы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крушениие Ми-2 в Кировской области

По данным МЧС, вертолет совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. Сначала ведомство сообщило об обнаружении тел трех погибших. Позже стало известно, что найдено тело четвертого человека, находившегося на борту.
Как сообщил областной губернатор Александр Соколов, на борту, помимо пилота, была медицинская команда – врач и два фельдшера.
Боевики ВСУ
19:41
13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники

Побег из колонии в Липецкой области

О побеге шестерых заключенных из исправительной колонии в Липецкой области утром в субботу сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Идут мероприятия по розыску и задержанию преступников", – написал он в своем Telegram-канале.
В течение дня пятерых беглецов задержали. Двоих – в Тамбовской области, еще двое – в Липецкой. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании пятого. Группа преследования продолжает поиск последнего. По факту произошедшего назначена служебная проверка.
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
18:41
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ

ВС РФ освободили Александрополь в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 2000 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. При попытке прорваться через границу РФ в Курскую область в направлении населенного пункта Новый Путь украинские формирования потеряли еще десять человек убитыми и ранеными. Общие суточные потери ВСУ на Курском направлении превысили 350 человек, еще 8 военнослужащих сдались в плен ВС РФ, рассказали в Минобороны.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
18:19
Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели

В Краснодаре задержан ранивший полицейского

Житель Республики Башкортостан, тяжело избивший два дня назад полицейского при исполнении, задержан в одном из садовых товариществ Краснодара. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, силовики взяли злоумышленника около шести часов вечера на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.
Корреспондент РИА Новости Крым Анна Карпенко в финале всероссийского конкурса - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
16:32Династии Крыма
Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса

Закон о борьбе с фиктивными браками

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками с иностранцами для их легализации в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ему, чтобы получить разрешение на временное проживание в РФ, иностранцы должны находиться в браке с россиянином не менее 3 лет. В случае развода или признании брака недействительным данное ранее разрешение аннулируется.
Выход снайперской группы в Курской области. - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
14:18
Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области

Парламентские выборы в Грузии

На парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набирает 56,1%, сообщила проправительственная телекомпания "Имеди" со ссылкой на данные exit poll.
При этом с данными экзитпола, проведенного по заказу грузинского оппозиционного телеканала "Формула", эти итоги расходятся.
На совете Черноморского казачьего войска
13:54
Аксенов оценил роль казачества в Крыму
Главное за деньВ миреРоссияКрымОбществоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:46Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны
21:54Главное за день: 26 октября
21:15Как правильно выбирать детский шампунь - Роспотребнадзор
20:54"Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов – экзитпол
20:37Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области
20:20Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти"
19:4113 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники
19:16Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана
19:05Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области
18:53Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
18:41На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
18:32Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае
18:19Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели
17:38Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ
17:32Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
16:51Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
16:32Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса
15:47В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор
15:05Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час
14:59Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области
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