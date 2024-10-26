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Главное за день: 26 октября

Главное за день: 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Главное за день: 26 октября

Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение в лесу в Кировской области, все находившиеся на борту погибли. Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T21:54

2024-10-26T21:54

2024-10-26T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение в лесу в Кировской области, все находившиеся на борту погибли. Шестеро заключенных сбежали из колонии в Липецкой области, пятерых удалось задержать в течение дня. Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР, число сдавшихся в плен боевиков ВСУ растет. В Краснодаре задержан житель Башкортостана, причинивший тяжкие телесные повреждения полицейскому. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. В Грузии проходят парламентские выборы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушениие Ми-2 в Кировской областиПо данным МЧС, вертолет совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. Сначала ведомство сообщило об обнаружении тел трех погибших. Позже стало известно, что найдено тело четвертого человека, находившегося на борту.Как сообщил областной губернатор Александр Соколов, на борту, помимо пилота, была медицинская команда – врач и два фельдшера.Побег из колонии в Липецкой областиО побеге шестерых заключенных из исправительной колонии в Липецкой области утром в субботу сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."Идут мероприятия по розыску и задержанию преступников", – написал он в своем Telegram-канале.В течение дня пятерых беглецов задержали. Двоих – в Тамбовской области, еще двое – в Липецкой. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании пятого. Группа преследования продолжает поиск последнего. По факту произошедшего назначена служебная проверка.ВС РФ освободили Александрополь в ДНРПодразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 2000 боевиков на разных направлениях в зоне СВО. При попытке прорваться через границу РФ в Курскую область в направлении населенного пункта Новый Путь украинские формирования потеряли еще десять человек убитыми и ранеными. Общие суточные потери ВСУ на Курском направлении превысили 350 человек, еще 8 военнослужащих сдались в плен ВС РФ, рассказали в Минобороны.В Краснодаре задержан ранивший полицейского Житель Республики Башкортостан, тяжело избивший два дня назад полицейского при исполнении, задержан в одном из садовых товариществ Краснодара. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, силовики взяли злоумышленника около шести часов вечера на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.Закон о борьбе с фиктивными бракамиПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками с иностранцами для их легализации в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно ему, чтобы получить разрешение на временное проживание в РФ, иностранцы должны находиться в браке с россиянином не менее 3 лет. В случае развода или признании брака недействительным данное ранее разрешение аннулируется.Парламентские выборы в ГрузииНа парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" набирает 56,1%, сообщила проправительственная телекомпания "Имеди" со ссылкой на данные exit poll.При этом с данными экзитпола, проведенного по заказу грузинского оппозиционного телеканала "Формула", эти итоги расходятся.

https://crimea.ria.ru/20241026/13-atak-vsu-na-regiony-rossii---pvo-sbivaet-bespilotniki-1141371744.html

https://crimea.ria.ru/20241026/na-ukraine-inostrantsam-razreshat-stanovitsya-ofitserami-vsu-1141371902.html

https://crimea.ria.ru/20241026/konets-konflikta-na-ukraine-i-lednikovyy-period-top-novostey-nedeli-1141365678.html

https://crimea.ria.ru/20241026/korrespondent-ria-novosti-krym-vyshel-v-final-vserossiyskogo-konkursa-1141370286.html

https://crimea.ria.ru/20241026/rossiyskie-voennye-ne-dali-vsu-prorvatsya-cherez-granitsu-v-kurskoy-oblasti-1141369021.html

https://crimea.ria.ru/20241026/aksenov-otsenil-rol-kazachestva-v-krymu-1141368693.html

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