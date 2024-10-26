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Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти" - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти"
Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти" - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти"
Священный синод Русской православной Церкви рассмотрел вопрос о возможности отпевания детей, прекративших жизнь по наущению суицидальных групп или под иным... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T20:20
2024-10-26T20:49
общество
религия
правосудие
рпц (русская православная церковь)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Священный синод Русской православной Церкви рассмотрел вопрос о возможности отпевания детей, прекративших жизнь по наущению суицидальных групп или под иным деструктивным влиянием.До заседания уполномоченная комиссия Синода провела исследование этого вопроса, провела консультации со священниками, педагогами и психиатрами."Комиссия со скорбью констатировала, что неустойчивость подростковой и детской психики, особенно подпавшей под воздействие злоумышленников, пользующихся манипуляциями или шантажом, в частности, в суицидальных группах ("играх смерти"), может привести детей или подростков к совершению суицидальных действий. Подобное состояние может рассматриваться как состояние "вне ума". Оно предусматривает возможность церковного поминовения людей, наложивших на себя руки в таком состоянии", - говорится в выводах.Таким образом, Священный Синод отметил актуальность проблемы участившихся случаев намеренного доведения подростков и детей до самоубийства, в том числе посредством шантажа, манипуляций или использования иных деструктивных методов.Синод постановил, что в подобных прискорбных случаях суицидов вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребенка рассматривается епархиальным архиереем, а при рассмотрении ситуации опрашиваются свидетели, могущие подтвердить, что упомянутый ребенок вел нормальный для своего возраста образ жизни, не позволяющий ожидать от него суицидальных действий, или что он подвергался разрушительному воздействию организаторов "групп смерти", шантажа и манипуляций."Также для принятия решения могут быть рассмотрены заключения правоохранительных органов (доследственной проверки) и результаты психолого-педагогической экспертизы, если соответствующие документы будут предоставлены комиссии", - говорится в документе.Представители РПЦ призвали священников в любой ситуации проявлять сострадание к родственникам скончавшегося, обращаться к ним со словами утешения, разъяснить им, что и после смерти ребенок нуждается в их вере и молитве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, религия, правосудие, рпц (русская православная церковь), новости
Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти"

Синод РПЦ в некоторых случаях разрешил отпевать покончивших с собой детей

20:20 26.10.2024 (обновлено: 20:49 26.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество в храмах Симферополя
Рождество в храмах Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Священный синод Русской православной Церкви рассмотрел вопрос о возможности отпевания детей, прекративших жизнь по наущению суицидальных групп или под иным деструктивным влиянием.
До заседания уполномоченная комиссия Синода провела исследование этого вопроса, провела консультации со священниками, педагогами и психиатрами.
"Комиссия со скорбью констатировала, что неустойчивость подростковой и детской психики, особенно подпавшей под воздействие злоумышленников, пользующихся манипуляциями или шантажом, в частности, в суицидальных группах ("играх смерти"), может привести детей или подростков к совершению суицидальных действий. Подобное состояние может рассматриваться как состояние "вне ума". Оно предусматривает возможность церковного поминовения людей, наложивших на себя руки в таком состоянии", - говорится в выводах.
Таким образом, Священный Синод отметил актуальность проблемы участившихся случаев намеренного доведения подростков и детей до самоубийства, в том числе посредством шантажа, манипуляций или использования иных деструктивных методов.
Синод постановил, что в подобных прискорбных случаях суицидов вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребенка рассматривается епархиальным архиереем, а при рассмотрении ситуации опрашиваются свидетели, могущие подтвердить, что упомянутый ребенок вел нормальный для своего возраста образ жизни, не позволяющий ожидать от него суицидальных действий, или что он подвергался разрушительному воздействию организаторов "групп смерти", шантажа и манипуляций.
"Также для принятия решения могут быть рассмотрены заключения правоохранительных органов (доследственной проверки) и результаты психолого-педагогической экспертизы, если соответствующие документы будут предоставлены комиссии", - говорится в документе.
Представители РПЦ призвали священников в любой ситуации проявлять сострадание к родственникам скончавшегося, обращаться к ним со словами утешения, разъяснить им, что и после смерти ребенок нуждается в их вере и молитве.
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