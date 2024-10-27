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Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье
В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T00:01
2024-10-27T00:01
2024-10-27T00:01
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крымская погода
крымский гидрометцентр
ялта
алушта
евпатория
феодосия
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе возможны небольшие дожди.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10, днем потеплеет до +17. В Ялте переменная облачность, дождь. также осадки возможны в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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алушта
евпатория
феодосия
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, ялта, алушта, евпатория, феодосия, симферополь, севастополь, судак, новости крыма
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму 27 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе возможны небольшие дожди.
"В Крыму в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +10, днем +12…17, в горах +5…10", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.
В Севастополе ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.
На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10, днем потеплеет до +17. В Ялте переменная облачность, дождь. также осадки возможны в Алуште.
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