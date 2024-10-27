Рейтинг@Mail.ru
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241027/mestami-dozhd-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1141366928.html
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье
В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T00:01
2024-10-27T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
ялта
алушта
евпатория
феодосия
симферополь
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132739541_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f362568c3b62deaf17168070f4cba62c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе возможны небольшие дожди.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10, днем потеплеет до +17. В Ялте переменная облачность, дождь. также осадки возможны в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
алушта
евпатория
феодосия
симферополь
севастополь
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132739541_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_36ef9d2b5e53c9b9a621df370e2dda76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, ялта, алушта, евпатория, феодосия, симферополь, севастополь, судак, новости крыма
Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму 27 октября

00:01 27.10.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе возможны небольшие дожди.
"В Крыму в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +10, днем +12…17, в горах +5…10", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.
В Севастополе ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.
На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10, днем потеплеет до +17. В Ялте переменная облачность, дождь. также осадки возможны в Алуште.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСимферопольСевастопольСудакНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
22:46Массированная атака ВСУ на регионы России: ПВО продолжает сбивать дроны
21:54Главное за день: 26 октября
21:15Как правильно выбирать детский шампунь - Роспотребнадзор
20:54"Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов – экзитпол
20:37Найден четвертый погибший при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области
20:20Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти"
19:4113 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники
19:16Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана
19:05Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области
18:53Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
18:41На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
18:32Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае
18:19Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели
17:38Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ
17:32Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
16:51Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
16:32Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса
15:47В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор
Лента новостейМолния