https://crimea.ria.ru/20241027/mestami-dozhd-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1141366928.html

Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье

Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Местами дождь: погода в Крыму в воскресенье

В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T00:01

2024-10-27T00:01

2024-10-27T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

ялта

алушта

евпатория

феодосия

симферополь

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Лишь в Ялте и Севастополе возможны небольшие дожди.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10, днем потеплеет до +17. В Ялте переменная облачность, дождь. также осадки возможны в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

алушта

евпатория

феодосия

симферополь

севастополь

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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