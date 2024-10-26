https://crimea.ria.ru/20241026/shkolnik-byl-ranen-v-golovu-vo-vremya-uchebnykh-strelb-v-permskom-krae-1141371630.html

Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае

Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае

Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает в субботу РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T18:32

2024-10-26T18:32

2024-10-26T18:32

ск рф (следственный комитет российской федерации)

пермь

происшествия

школа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/12/1117421227_0:84:3280:1929_1920x0_80_0_0_3d252eee590f7ba8c30a67cc732c913f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает в субботу региональное управление СК России.По данным ведомства, днем 16 октября в спортивном зале школы в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа Пермского края во время учебных стрельб из пневматического оружия подросток получил проникающее пулевое ранение головы. Повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мальчика быстро госпитализировали, ему оказывают помощь медики."По факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы, в результате которой ученик школы был ранен из пневматической винтовки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК по Пермскому краю.Следователи допросили свидетелей инцидента, изъяли в школе необходимую документацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пермь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), пермь, происшествия, школа, новости