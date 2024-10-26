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Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае
Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае
Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает в субботу РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T18:32
2024-10-26T18:32
ск рф (следственный комитет российской федерации)
пермь
происшествия
школа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает в субботу региональное управление СК России.По данным ведомства, днем 16 октября в спортивном зале школы в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа Пермского края во время учебных стрельб из пневматического оружия подросток получил проникающее пулевое ранение головы. Повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мальчика быстро госпитализировали, ему оказывают помощь медики."По факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы, в результате которой ученик школы был ранен из пневматической винтовки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК по Пермскому краю.Следователи допросили свидетелей инцидента, изъяли в школе необходимую документацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), пермь, происшествия, школа, новости
Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае

Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае, возбуждено дело - СК

18:32 26.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает в субботу региональное управление СК России.
По данным ведомства, днем 16 октября в спортивном зале школы в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа Пермского края во время учебных стрельб из пневматического оружия подросток получил проникающее пулевое ранение головы. Повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мальчика быстро госпитализировали, ему оказывают помощь медики.
"По факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы, в результате которой ученик школы был ранен из пневматической винтовки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК по Пермскому краю.
Следователи допросили свидетелей инцидента, изъяли в школе необходимую документацию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПермьПроисшествияШколаНовости
 
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