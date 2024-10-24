https://crimea.ria.ru/20241024/ukrainets-v-zaporozhskoy-oblasti-poluchil-12-let-strogacha-za-shpionazh-1141314551.html

Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж

Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 41-летнего гражданина Украины, который передавал украинской военной разведке сведения о... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T13:44

2024-10-24T13:44

2024-10-24T13:46

шпионаж

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 41-летнего гражданина Украины, который передавал украинской военной разведке сведения о дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает прокуратура Крыма."С августа по октябрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал и передавал посредством мессенджера сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о геолокациях с привязкой к географическим координатам с выделением участков местности, отображающие места дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих, указали в ведомстве.Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в оказании помощи агентурной сети Службы безопасности Украины.До этого в Крыму сотрудники ФСБ задержали работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области.В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпионаж, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, закон и право, приговор, правосудие, главное управление разведки украины (гур)