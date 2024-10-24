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Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж
Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж
Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 41-летнего гражданина Украины, который передавал украинской военной разведке сведения о... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T13:44
2024-10-24T13:46
шпионаж
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
закон и право
приговор
правосудие
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 41-летнего гражданина Украины, который передавал украинской военной разведке сведения о дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает прокуратура Крыма."С августа по октябрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал и передавал посредством мессенджера сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о геолокациях с привязкой к географическим координатам с выделением участков местности, отображающие места дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих, указали в ведомстве.Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в оказании помощи агентурной сети Службы безопасности Украины.До этого в Крыму сотрудники ФСБ задержали работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области.В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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шпионаж, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, закон и право, приговор, правосудие, главное управление разведки украины (гур)
Украинец в Запорожской области получил 12 лет "строгача" за шпионаж

Суд в Запорожской области приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева

13:44 24.10.2024 (обновлено: 13:46 24.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСуд в Запорожской области приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева
Суд в Запорожской области приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 41-летнего гражданина Украины, который передавал украинской военной разведке сведения о дислокации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"С августа по октябрь 2022 года подсудимый, находясь на территории Запорожской области, собирал и передавал посредством мессенджера сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о геолокациях с привязкой к географическим координатам с выделением участков местности, отображающие места дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих, указали в ведомстве.
Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в оказании помощи агентурной сети Службы безопасности Украины.
До этого в Крыму сотрудники ФСБ задержали работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области.
В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда.
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ШпионажЗапорожская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЗакон и правоПриговорПравосудиеГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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