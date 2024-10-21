Рейтинг@Mail.ru
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90% - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241021/dolya-rublya-vo-vzaimoraschetakh-rossii-i-kirgizii-dostigla-90-1141241423.html
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90% - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%
Товарооборот между Россией и Киргизией в этом году вырос на 16%, а доля рубля во взаиморасчетах между странами достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T15:41
2024-10-21T15:41
россия
киргизия
михаил мишустин
рубль
финансы
экономика
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Киргизией в этом году вырос на 16%, а доля рубля во взаиморасчетах между странами достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.Он отметил, что Россия вносит весомый вклад в укрепление энергетической безопасности республики. Ранее были подписаны долгосрочные контракты на поставку российского природного газа в северный и южный регионы Киргизии. Также обсуждается создание атомной станции малой мощности по российскому проекту, строительство солнечных электростанций.В отношениях между двумя странами особое внимание уделяется гуманитарным связям, отметил глава российского правительства. По его словам, "это фундамент для укрепления дружеских, добрососедских и по-настоящему братских отношений между народами".Акылбек Жапаров в свою очередь подчеркнул, что между Россией и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – ПутинЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнениеПутин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
https://crimea.ria.ru/20241018/briks-oboshel-v-ekonomike-strany-bolshoy-semerki---putin-1141183108.html
россия
киргизия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, киргизия, михаил мишустин, рубль, финансы, экономика, новости, политика
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%

Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии выросла до 90 процентов - Мишустин

15:41 21.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Киргизией в этом году вырос на 16%, а доля рубля во взаиморасчетах между странами достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.
"Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.
Он отметил, что Россия вносит весомый вклад в укрепление энергетической безопасности республики. Ранее были подписаны долгосрочные контракты на поставку российского природного газа в северный и южный регионы Киргизии. Также обсуждается создание атомной станции малой мощности по российскому проекту, строительство солнечных электростанций.

"У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества - ред.) есть в области цифровых технологий", - добавил Мишустин.

В отношениях между двумя странами особое внимание уделяется гуманитарным связям, отметил глава российского правительства. По его словам, "это фундамент для укрепления дружеских, добрососедских и по-настоящему братских отношений между народами".
Акылбек Жапаров в свою очередь подчеркнул, что между Россией и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 12:25
БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин
 
РоссияКиргизияМихаил МишустинРубльФинансыЭкономикаНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской области
16:57Защищал мирных жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:44Когда начнут отопительный сезон в Керчи
16:29Смертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под Бахчисараем
16:17США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет
16:01Ковид в Крыму и Севастополе идет на спад
15:47На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения
15:41Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%
15:34Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области
15:28Когда в Джанкое и Джанкойском районе Крыма дадут тепло в дома
15:18Теплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
14:59Грузовик слетел с моста на железнодорожные пути и загорелся
14:37Осколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал авто
14:28Товарообмен между Россией и ОАЭ достиг 11 млрд долларов
14:23В Севастополе остановился паром
14:17Курская линия: враг теряет сотни людей и танки
14:01В Севастополе утвердили проект бюджета с дефицитом 5 млрд рублей
13:48Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверка
13:29Авария в Феодосии – более 50 улиц остались без света
13:15Армия России проламывает оборону противника в Донбассе
Лента новостейМолния