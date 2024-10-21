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Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90% - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%
Товарооборот между Россией и Киргизией в этом году вырос на 16%, а доля рубля во взаиморасчетах между странами достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T15:41
2024-10-21T15:41
2024-10-21T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Киргизией в этом году вырос на 16%, а доля рубля во взаиморасчетах между странами достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.Он отметил, что Россия вносит весомый вклад в укрепление энергетической безопасности республики. Ранее были подписаны долгосрочные контракты на поставку российского природного газа в северный и южный регионы Киргизии. Также обсуждается создание атомной станции малой мощности по российскому проекту, строительство солнечных электростанций.В отношениях между двумя странами особое внимание уделяется гуманитарным связям, отметил глава российского правительства. По его словам, "это фундамент для укрепления дружеских, добрососедских и по-настоящему братских отношений между народами".Акылбек Жапаров в свою очередь подчеркнул, что между Россией и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – ПутинЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнениеПутин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
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россия, киргизия, михаил мишустин, рубль, финансы, экономика, новости, политика
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии достигла 90%
Доля рубля во взаиморасчетах России и Киргизии выросла до 90 процентов - Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Киргизией в этом году вырос на 16%, а доля рубля во взаиморасчетах между странами достигла 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.
"Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%. Доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин.
Он отметил, что Россия вносит весомый вклад в укрепление энергетической безопасности республики. Ранее были подписаны долгосрочные контракты на поставку российского природного газа в северный и южный регионы Киргизии. Также обсуждается создание атомной станции малой мощности по российскому проекту, строительство солнечных электростанций.
"У России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации, прежде всего в финансовом секторе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспортной области. Ну и также большое пространство (для сотрудничества - ред.) есть в области цифровых технологий", - добавил Мишустин.
В отношениях между двумя странами особое внимание уделяется гуманитарным связям, отметил глава российского правительства. По его словам, "это фундамент для укрепления дружеских, добрососедских и по-настоящему братских отношений между народами".
Акылбек Жапаров в свою очередь подчеркнул, что между Россией и Киргизией нет политических противоречий, имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо народов наших стран.
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