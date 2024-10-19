На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще 3 млрд рублей
Кабмин выделил дополнительно более 3 млрд рублей на выплаты пострадавшим в Курской области
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области в размере 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
"Более 3,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.
150 тысяч рублей получат граждане, чье имущество утрачено полностью, по 75 тысяч выплатят жителям, имущество которых потеряно частично.
Ранее на эти цели уже было направлено более 10 млрд рублей.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.
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