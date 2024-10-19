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На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще 3 млрд рублей
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 19.10.2024
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще 3 млрд рублей
Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области в размере 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T12:36
2024-10-19T12:36
ситуация в курской области после нападения всу
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
общество
курская область
новости
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области в размере 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.150 тысяч рублей получат граждане, чье имущество утрачено полностью, по 75 тысяч выплатят жителям, имущество которых потеряно частично.Ранее на эти цели уже было направлено более 10 млрд рублей.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской областиПочти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – МоскальковаИз Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, общество, курская область, новости, правительство россии
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили еще 3 млрд рублей

Кабмин выделил дополнительно более 3 млрд рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

12:36 19.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Пункты временного размещения для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области в размере 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
"Более 3,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.
150 тысяч рублей получат граждане, чье имущество утрачено полностью, по 75 тысяч выплатят жителям, имущество которых потеряно частично.
Ранее на эти цели уже было направлено более 10 млрд рублей.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУВыплаты и компенсацииПособия и выплатыОбществоКурская областьНовостиПравительство России
 
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