Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов
Указанием молчать о насильственной мобилизации Киев готовит плацдарм для побега – эксперт
19:06 16.10.2024 (обновлено: 20:20 16.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Призывая местные средства массовой информации не освещать тему насильственной мобилизации на Украине, власти в Киеве готовят плацдарм для собственного побега. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал СМИ к "корректному и профессиональному" подходу при освещении насильственной мобилизации, которую проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК). В частности, максимально осторожно сообщать о незаконно мобилизованных и аккуратно цитировать зарубежные источники, которые стали в последнее время писать о беспределе украинских военкомов.
По словам Никифорова, на Украине уже уничтожена вся свобода слова, плюрализм мнений, и киевские власти теперь "топчутся по выжженному полю". Однако некоторые слабые голоса еще слышны в социальных сетях.
"И их спешат заглушить в зародыше", – заметил он.
Политолог считает, что на это есть одна главная причина – необходимость выиграть время на подготовку к побегу с крадеными деньгами. Чтобы получить от Запада еще столько, сколько возможно, Киев из всех сил стремится "продемонстрировать готовность до последнего украинца продолжать этот конфликт" и сделать все, "чтобы никто под ногами не путался".
"Они ждут денег, думаю, даже больше, чем оружия. Потому что, когда придется разбегаться кто куда, то оружие им с собой не очень пригодится. А круглый счет в зарубежном банке будет очень кстати", – сказал Никифоров.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя решение Киева изымать у людей участки под строительство фортификации, высказал мнение, что украинцев лишают права на землю, потому что Западу больше не интересен проект "Украина" в свете поражения на всех фронтах.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая "мирный план" Киева, представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским в Верховной раде, завил, что тот дублирует в нем продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца".
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