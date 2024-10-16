https://crimea.ria.ru/20241016/zachem-na-ukraine-veleno-molchat-o-bespredele-voenkomov-1141131005.html

Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов

Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов

Призывая местные средства массовой информации не освещать тему насильственной мобилизации на Украине, власти в Киеве готовят плацдарм для собственного побега... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T19:06

2024-10-16T19:06

2024-10-16T20:20

радио "спутник в крыму"

украина

мобилизация на украине

в мире

мнения

общество

андрей никифоров

сми

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

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Киев указанием молчать о насильственной мобилизации готовит плацдарм для побега – Андрей Никифоров Киев указанием молчать о насильственной мобилизации готовит плацдарм для побега – Андрей Никифоров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Призывая местные средства массовой информации не освещать тему насильственной мобилизации на Украине, власти в Киеве готовят плацдарм для собственного побега. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал СМИ к "корректному и профессиональному" подходу при освещении насильственной мобилизации, которую проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК). В частности, максимально осторожно сообщать о незаконно мобилизованных и аккуратно цитировать зарубежные источники, которые стали в последнее время писать о беспределе украинских военкомов.По словам Никифорова, на Украине уже уничтожена вся свобода слова, плюрализм мнений, и киевские власти теперь "топчутся по выжженному полю". Однако некоторые слабые голоса еще слышны в социальных сетях.Политолог считает, что на это есть одна главная причина – необходимость выиграть время на подготовку к побегу с крадеными деньгами. Чтобы получить от Запада еще столько, сколько возможно, Киев из всех сил стремится "продемонстрировать готовность до последнего украинца продолжать этот конфликт" и сделать все, "чтобы никто под ногами не путался".Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя решение Киева изымать у людей участки под строительство фортификации, высказал мнение, что украинцев лишают права на землю, потому что Западу больше не интересен проект "Украина" в свете поражения на всех фронтах. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая "мирный план" Киева, представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским в Верховной раде, завил, что тот дублирует в нем продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетСША требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240522/nalog-na-pravo-zhit-na-ukraine-pridumali-platnuyu-bron-ot-mobilizatsii-1137501919.html

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