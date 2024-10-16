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Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241016/zachem-na-ukraine-veleno-molchat-o-bespredele-voenkomov-1141131005.html
Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов
Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов
Призывая местные средства массовой информации не освещать тему насильственной мобилизации на Украине, власти в Киеве готовят плацдарм для собственного побега... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T19:06
2024-10-16T20:20
радио "спутник в крыму"
украина
мобилизация на украине
в мире
мнения
общество
андрей никифоров
сми
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
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Киев указанием молчать о насильственной мобилизации готовит плацдарм для побега – Андрей Никифоров
Киев указанием молчать о насильственной мобилизации готовит плацдарм для побега – Андрей Никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Призывая местные средства массовой информации не освещать тему насильственной мобилизации на Украине, власти в Киеве готовят плацдарм для собственного побега. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал СМИ к "корректному и профессиональному" подходу при освещении насильственной мобилизации, которую проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК). В частности, максимально осторожно сообщать о незаконно мобилизованных и аккуратно цитировать зарубежные источники, которые стали в последнее время писать о беспределе украинских военкомов.По словам Никифорова, на Украине уже уничтожена вся свобода слова, плюрализм мнений, и киевские власти теперь "топчутся по выжженному полю". Однако некоторые слабые голоса еще слышны в социальных сетях.Политолог считает, что на это есть одна главная причина – необходимость выиграть время на подготовку к побегу с крадеными деньгами. Чтобы получить от Запада еще столько, сколько возможно, Киев из всех сил стремится "продемонстрировать готовность до последнего украинца продолжать этот конфликт" и сделать все, "чтобы никто под ногами не путался".Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя решение Киева изымать у людей участки под строительство фортификации, высказал мнение, что украинцев лишают права на землю, потому что Западу больше не интересен проект "Украина" в свете поражения на всех фронтах. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая "мирный план" Киева, представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским в Верховной раде, завил, что тот дублирует в нем продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаВ снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетСША требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского
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украина, мобилизация на украине, в мире, мнения, общество, андрей никифоров, сми, тцк на украине (территориальный центр комплектования)
Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов

Указанием молчать о насильственной мобилизации Киев готовит плацдарм для побега – эксперт

19:06 16.10.2024 (обновлено: 20:20 16.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВолна мобилизации в украинскую армию
Волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Призывая местные средства массовой информации не освещать тему насильственной мобилизации на Украине, власти в Киеве готовят плацдарм для собственного побега. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Киев указанием молчать о насильственной мобилизации готовит плацдарм для побега – Андрей Никифоров
19:06
Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал СМИ к "корректному и профессиональному" подходу при освещении насильственной мобилизации, которую проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК). В частности, максимально осторожно сообщать о незаконно мобилизованных и аккуратно цитировать зарубежные источники, которые стали в последнее время писать о беспределе украинских военкомов.
По словам Никифорова, на Украине уже уничтожена вся свобода слова, плюрализм мнений, и киевские власти теперь "топчутся по выжженному полю". Однако некоторые слабые голоса еще слышны в социальных сетях.
"И их спешат заглушить в зародыше", – заметил он.
Политолог считает, что на это есть одна главная причина – необходимость выиграть время на подготовку к побегу с крадеными деньгами. Чтобы получить от Запада еще столько, сколько возможно, Киев из всех сил стремится "продемонстрировать готовность до последнего украинца продолжать этот конфликт" и сделать все, "чтобы никто под ногами не путался".
"Они ждут денег, думаю, даже больше, чем оружия. Потому что, когда придется разбегаться кто куда, то оружие им с собой не очень пригодится. А круглый счет в зарубежном банке будет очень кстати", – сказал Никифоров.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя решение Киева изымать у людей участки под строительство фортификации, высказал мнение, что украинцев лишают права на землю, потому что Западу больше не интересен проект "Украина" в свете поражения на всех фронтах.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая "мирный план" Киева, представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским в Верховной раде, завил, что тот дублирует в нем продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца".
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