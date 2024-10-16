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Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма

Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма

Вечером в среду жители Судака и Нового света остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T21:13

2024-10-16T21:13

2024-10-16T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду жители Судака и Нового света остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Днем в среду из-за аварий на сетях и непогоды были обесточены жители Симферополя и пригорода. Кроме того, из-за ливней произошли локальные аварии на электросетях. По данным предприятия "Крымэнерго", в среду утром без света остались село Кондратьево в Джанкойском районе и четыре населенных пункта (Маловидное, Кочергино, Викторовка, Отрадное) в Бахчисарайском. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм с ливнями обрушился на КрымИз-за аварии на сетях частично обесточена Алушта и восемь поселковХолодный штормовой ветер надвигается на Крым

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2024

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