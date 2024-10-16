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Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма
Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма
Вечером в среду жители Судака и Нового света остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T21:13
2024-10-16T21:13
2024-10-16T21:21
крым
судак
новый свет
владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду жители Судака и Нового света остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Отмечается, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Днем в среду из-за аварий на сетях и непогоды были обесточены жители Симферополя и пригорода. Кроме того, из-за ливней произошли локальные аварии на электросетях. По данным предприятия "Крымэнерго", в среду утром без света остались село Кондратьево в Джанкойском районе и четыре населенных пункта (Маловидное, Кочергино, Викторовка, Отрадное) в Бахчисарайском. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм с ливнями обрушился на КрымИз-за аварии на сетях частично обесточена Алушта и восемь поселковХолодный штормовой ветер надвигается на Крым
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Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма
В Судаке и Новом Свете в Крыму из-за аварии обесточены 4851 человек
21:13 16.10.2024 (обновлено: 21:21 16.10.2024)