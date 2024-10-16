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Холодный штормовой ветер надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Холодный штормовой ветер надвигается на Крым
Холодный штормовой ветер надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Холодный штормовой ветер надвигается на Крым
В Крыму в ближайшие двое суток ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщила... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T15:27
2024-10-16T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие двое суток ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью регионального главка МЧС Дарья Диюнова.В связи с действующим штормовым предупреждением и почти повсеместными осадками в Крыму развернуты оперативные группы для мониторинга обстановки. Кроме того, в Красногвардейском, Нижнегорском и Белогорском районах работает мобильный комплекс для информирования и оповещения населения. "По состоянию на 12.00 осадки прошли на территории северных, центральных, южный, восточных районах, от 1 до 5 мм. Порывы ветра до 12 м/с. Подтопленных территорий нет", - уточнила Диюнова, добавив, что ситуация находится на контроле ведомства.В компании "Крымэнерго" в свою очередь сообщили, что в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.Ранее сообщалось, что непогода обрушилась на Крым, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм с ливнями обрушился на КрымКупальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптикиАрктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, безопасность, гуп рк "крымэнерго"
Холодный штормовой ветер надвигается на Крым

В Крыму два дня будет дуть сильный северо-восточный ветер

15:27 16.10.2024 (обновлено: 15:45 16.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие двое суток ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью регионального главка МЧС Дарья Диюнова.
"По данным Крымского гидрометцентра днем 17 октября, в течении суток 18 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", - сообщила она.
В связи с действующим штормовым предупреждением и почти повсеместными осадками в Крыму развернуты оперативные группы для мониторинга обстановки. Кроме того, в Красногвардейском, Нижнегорском и Белогорском районах работает мобильный комплекс для информирования и оповещения населения.
"По состоянию на 12.00 осадки прошли на территории северных, центральных, южный, восточных районах, от 1 до 5 мм. Порывы ветра до 12 м/с. Подтопленных территорий нет", - уточнила Диюнова, добавив, что ситуация находится на контроле ведомства.
В компании "Крымэнерго" в свою очередь сообщили, что в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.
Ранее сообщалось, что непогода обрушилась на Крым, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.
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