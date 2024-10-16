https://crimea.ria.ru/20241016/kholodnyy-shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-krym-1141130220.html

Холодный штормовой ветер надвигается на Крым

Холодный штормовой ветер надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Холодный штормовой ветер надвигается на Крым

В Крыму в ближайшие двое суток ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщила... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T15:27

2024-10-16T15:27

2024-10-16T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие двое суток ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью регионального главка МЧС Дарья Диюнова.В связи с действующим штормовым предупреждением и почти повсеместными осадками в Крыму развернуты оперативные группы для мониторинга обстановки. Кроме того, в Красногвардейском, Нижнегорском и Белогорском районах работает мобильный комплекс для информирования и оповещения населения. "По состоянию на 12.00 осадки прошли на территории северных, центральных, южный, восточных районах, от 1 до 5 мм. Порывы ветра до 12 м/с. Подтопленных территорий нет", - уточнила Диюнова, добавив, что ситуация находится на контроле ведомства.В компании "Крымэнерго" в свою очередь сообщили, что в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.Ранее сообщалось, что непогода обрушилась на Крым, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм с ливнями обрушился на КрымКупальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптикиАрктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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