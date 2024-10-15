https://crimea.ria.ru/20241015/superlunie-v-krymu--kogda-smotret-i-zhdat-li-gigantskikh-prilivov-1141072708.html

Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов

Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов

В ночь на 17 октября жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане, смогут наблюдать красивое небесное явление – Суперлуние. О том, когда Луна будет... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T06:08

2024-10-15T06:08

2024-10-15T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 17 октября жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане, смогут наблюдать красивое небесное явление – Суперлуние. О том, когда Луна будет самой большой и какое влияние это окажет на нашу планету, РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.По статистике, земляне могу наблюдать это красивое явление два-три раза в год, поэтому уникальным событие не является и ощутимого влияния на Землю оно не оказывает, продолжает ученый."Просто красивый визуальный эффект. С точки зрения официальной науки большая Луна никак не влияет на самочувствие человека. И ожидать каких-то связанных с этим природных явлений тоже не нужно: никаких гигантских приливов и отливов не будет", – констатирует Лазаренко.Он уточняет, что Суперлуну можно будет видеть с 17 октября. В 03:47 она окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году – 357 172 километра. Если не помешает облачность, увидеть большой и яркий диск можно будет во всех точках планеты с наступлением темноты.При этом ученый напомнил о другом небесном явлении, которое можно наблюдать в небе над всей территорией России и в Крыму с 12 октября. Речь о комете Цзыцзиньшань, которая превосходит по яркости Венеру, и которую можно увидеть невооруженным глазом."Эта комета стала самой яркой за последнее десятилетие. С каждым днем ее яркость будет падать, но пока мы ее можем наблюдать без каких-либо инструментов, если выехать из зоны городской засветки и смотреть на западный горизонт. Еще две-три недели ежедневно с 18:30 примерно в течение часа прекрасно видны и ее тело, и хвост. Если взять с собой фотоаппаратуру, то получите классные снимки", – уверяет Лазаренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябреАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, новости, космос, суперлуние