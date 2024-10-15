https://crimea.ria.ru/20241015/superlunie-v-krymu--kogda-smotret-i-zhdat-li-gigantskikh-prilivov-1141072708.html
Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов
Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов
В ночь на 17 октября жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане, смогут наблюдать красивое небесное явление – Суперлуние. О том, когда Луна будет... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T06:08
2024-10-15T06:08
2024-10-15T06:08
луна
эксклюзивы риа новости крым
новости
космос
суперлуние
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111436/89/1114368980_170:0:2806:1483_1920x0_80_0_0_e5e3625fca53693af4fa0716274b6491.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 17 октября жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане, смогут наблюдать красивое небесное явление – Суперлуние. О том, когда Луна будет самой большой и какое влияние это окажет на нашу планету, РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.По статистике, земляне могу наблюдать это красивое явление два-три раза в год, поэтому уникальным событие не является и ощутимого влияния на Землю оно не оказывает, продолжает ученый."Просто красивый визуальный эффект. С точки зрения официальной науки большая Луна никак не влияет на самочувствие человека. И ожидать каких-то связанных с этим природных явлений тоже не нужно: никаких гигантских приливов и отливов не будет", – констатирует Лазаренко.Он уточняет, что Суперлуну можно будет видеть с 17 октября. В 03:47 она окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году – 357 172 километра. Если не помешает облачность, увидеть большой и яркий диск можно будет во всех точках планеты с наступлением темноты.При этом ученый напомнил о другом небесном явлении, которое можно наблюдать в небе над всей территорией России и в Крыму с 12 октября. Речь о комете Цзыцзиньшань, которая превосходит по яркости Венеру, и которую можно увидеть невооруженным глазом."Эта комета стала самой яркой за последнее десятилетие. С каждым днем ее яркость будет падать, но пока мы ее можем наблюдать без каких-либо инструментов, если выехать из зоны городской засветки и смотреть на западный горизонт. Еще две-три недели ежедневно с 18:30 примерно в течение часа прекрасно видны и ее тело, и хвост. Если взять с собой фотоаппаратуру, то получите классные снимки", – уверяет Лазаренко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябреАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111436/89/1114368980_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_23992b85880abaf1e7c6b4270448bd51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, новости, космос, суперлуние
Суперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливов
Суперлуна взойдет в ночь на 17 октября над Северным полушарием Земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
В ночь на 17 октября жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане, смогут наблюдать красивое небесное явление – Суперлуние. О том, когда Луна будет самой большой и какое влияние это окажет на нашу планету, РИА Новости Крым
рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.
"Суперлуние – небесное явление, когда мы видим диск нашего естественного спутника больше, чем в обычное время. Поскольку орбита его выгнута, при ближней точке, когда совпадает еще и ряд других параметров, диск Луны визуально становится больше и ярче", – сказал эксперт.
По статистике, земляне могу наблюдать это красивое явление два-три раза в год, поэтому уникальным событие не является и ощутимого влияния на Землю оно не оказывает, продолжает ученый.
"Просто красивый визуальный эффект. С точки зрения официальной науки большая Луна никак не влияет на самочувствие человека. И ожидать каких-то связанных с этим природных явлений тоже не нужно: никаких гигантских приливов и отливов не будет", – констатирует Лазаренко.
Он уточняет, что Суперлуну можно будет видеть с 17 октября. В 03:47 она окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году – 357 172 километра. Если не помешает облачность, увидеть большой и яркий диск можно будет во всех точках планеты с наступлением темноты.
При этом ученый напомнил о другом небесном явлении, которое можно наблюдать в небе над всей территорией России и в Крыму с 12 октября. Речь о комете Цзыцзиньшань
, которая превосходит по яркости Венеру, и которую можно увидеть невооруженным глазом.
"Эта комета стала самой яркой за последнее десятилетие. С каждым днем ее яркость будет падать, но пока мы ее можем наблюдать без каких-либо инструментов, если выехать из зоны городской засветки и смотреть на западный горизонт. Еще две-три недели ежедневно с 18:30 примерно в течение часа прекрасно видны и ее тело, и хвост. Если взять с собой фотоаппаратуру, то получите классные снимки", – уверяет Лазаренко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: