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Осквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Осквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок
Осквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Осквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок
Апелляционный суд ужесточил наказание осквернителю Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, заменив исправительные работы на год заключения в... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T18:12
2024-10-15T18:13
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Апелляционный суд ужесточил наказание осквернителю Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, заменив исправительные работы на год заключения в колонии-поселении. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.В апреле этого года приезжий 36-летний мужчина в нетрезвом состоянии осквернил символ воинской славы России, затушив пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ.Прокуратура города не согласилась с этим решением и подала апелляцию с просьбой назначить более строгое наказание.Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи удовлетворил жалобу и приговорил осужденного к лишению свободы в колонии-поселении сроком на один год.Приговор вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикойМогилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, осквернение памятников советским воинам, новости, новости крыма, сочи, приговор, правосудие, закон и право
Осквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок

Осквернителю Вечного огня в Севастополе исправительные работы заменили на год в колонии

18:12 15.10.2024 (обновлено: 18:13 15.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Апелляционный суд ужесточил наказание осквернителю Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, заменив исправительные работы на год заключения в колонии-поселении. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
В апреле этого года приезжий 36-летний мужчина в нетрезвом состоянии осквернил символ воинской славы России, затушив пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ.
Прокуратура города не согласилась с этим решением и подала апелляцию с просьбой назначить более строгое наказание.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи удовлетворил жалобу и приговорил осужденного к лишению свободы в колонии-поселении сроком на один год.
Приговор вступил в законную силу.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествияОсквернение памятников советским воинамНовостиНовости КрымаСочиПриговорПравосудиеЗакон и право
 
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