https://crimea.ria.ru/20241014/v-sevastopole-ostanovleno-dvizhenie-morskogo-passazhirskogo-transporta-1141074483.html

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 14.10.2024

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе остановлено движение парома и морского пассажирского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом в понедельник вечером сообщает Дирекция... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T17:27

2024-10-14T17:27

2024-10-14T17:27

севастополь

новости

морской транспорт

дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение парома и морского пассажирского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом в понедельник вечером сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.По данным профильного ведомства, работа транспорта приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.Работу пассажирского морского транспорта в Севастополе периодически временно приостановливают из-за погоды. Сегодня в Севастополе прогнозировали северо-западный ветер 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спастиПоследствия циклона в Крыму - информация МЧССколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, морской транспорт, дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры севастополя, паромы и катера в севастополе