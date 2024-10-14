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В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 14.10.2024
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе остановлено движение парома и морского пассажирского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом в понедельник вечером сообщает Дирекция... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T17:27
2024-10-14T17:27
2024-10-14T17:27
севастополь
новости
морской транспорт
дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение парома и морского пассажирского транспорта на линии "Радиогорка – Артбухта". Об этом в понедельник вечером сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.По данным профильного ведомства, работа транспорта приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.Работу пассажирского морского транспорта в Севастополе периодически временно приостановливают из-за погоды. Сегодня в Севастополе прогнозировали северо-западный ветер 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спастиПоследствия циклона в Крыму - информация МЧССколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
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В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта остановлено в Севастополе