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Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T00:01
2024-10-14T00:01
2024-10-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +13...+15, днем поднимутся до +19...+20 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
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ялта
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник вероятны небольшие дожди и местами туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, на побережье до +16, днем +16…+21, в горах +12…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +13...+15, днем поднимутся до +19...+20 градусов.
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