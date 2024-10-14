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Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T00:01
2024-10-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +13...+15, днем поднимутся до +19...+20 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241013/arkticheskiy-vozdukh-prorvetsya-v-krym--zhdat-li-snega-i-zamorozkov-1141020594.html
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник вероятны небольшие дожди и местами туман

00:01 14.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, на побережье до +16, днем +16…+21, в горах +12…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +13...+15, днем поднимутся до +19...+20 градусов.
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Снег на пальмах - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Вчера, 16:16Радио "Спутник в Крыму"
Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
22:30Главное за день: 13 октября
22:03При обрушении декораций на съемках фильма пострадали 9 несовершеннолетних
21:40В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка
21:04Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногими
20:30Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья
20:14В Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления
19:38Гранат в Крыму: какие сорта выращивают и чем они ценны
19:06Декорации рухнули на съемках фильма в Ленобласти – пострадали 23 человека
18:44Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
18:10Легенды Крыма: Девичья башня в Судаке
17:44Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу
17:16Как распознать дипфейк – советы эксперта
16:43Грязи не боятся: в Крыму под ливнем прошли "яблочные" гонки
16:16Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
15:46Почему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию
15:15Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма
14:57Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте
14:09Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
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