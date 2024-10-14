https://crimea.ria.ru/20241014/nebolshie-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1140886301.html

Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T00:01

2024-10-14T00:01

2024-10-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться периферией антициклона. Вероятны небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +13...+15, днем поднимутся до +19...+20 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241013/arkticheskiy-vozdukh-prorvetsya-v-krym--zhdat-li-snega-i-zamorozkov-1141020594.html

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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