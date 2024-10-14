Рейтинг@Mail.ru
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241014/proryv-teplotrassy-ostanovil-blagoustroystvo-skvera-v-sevastopole-1141072428.html
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города. РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T16:03
2024-10-14T16:03
севастополь
новости
городская среда
теплотрасса
правительство севастополя
михаил развожаев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110822/93/1108229362_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d53b47871154f9195f51a163384cbd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.Как сообщила и. о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева, благоустройство сквера у Центрального рынка на улице Одесской не завершают в срок в связи с аварией на теплосети.Комментируя доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, был ли поставлен временный хомут на трубу или ее полностью заменили. Уточнить это Гуляева затруднилась: "Должны были капитально все устранить", – отметила она.В ответ глава города поручил решить вопрос капитально, прежде чем возвращаться к благоустройству.Ранее гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко рассказал о причинах прорывов теплотрасс в Крыму и новых способах борьбы с утечками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахНасколько Севастополь готов к отопительному сезону
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110822/93/1108229362_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_020e5aa6e64a54cc46591527d036b440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, городская среда, теплотрасса, правительство севастополя, михаил развожаев, происшествия
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе

Из-за прорыва теплотрассы в центре Севастополя откладывается благоустройство сквера

16:03 14.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрорыва трубы теплотрассы
Прорыва трубы теплотрассы - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.
Как сообщила и. о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева, благоустройство сквера у Центрального рынка на улице Одесской не завершают в срок в связи с аварией на теплосети.
"Не завершено по причине того, что у нас там проходит теплотрасса, и когда Севтепло (ГУП "Севтеплоэнерго" – ред.) проводило пусконаладочные работы, там был порыв и пошла протечка. В связи с этим, пока работы там не закончили – а они закончили на прошлой неделе, – подрядчик на этот сквер в полном объеме не выходил", – сказала Гуляева.
Комментируя доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, был ли поставлен временный хомут на трубу или ее полностью заменили. Уточнить это Гуляева затруднилась: "Должны были капитально все устранить", – отметила она.
В ответ глава города поручил решить вопрос капитально, прежде чем возвращаться к благоустройству.

"Хомут поставят – выйдет подрядчик, и потом оно снова рванет. Вы же исполняете обязанности директора департамента, разберитесь, что происходит. Надо предусмотреть, значит, на этом участке полностью замену трубы, время есть еще", – поручил глава города.

Ранее гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко рассказал о причинах прорывов теплотрасс в Крыму и новых способах борьбы с утечками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сети
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
Насколько Севастополь готов к отопительному сезону
 
СевастопольНовостиГородская средаТеплотрассаПравительство СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
17:11Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе
16:48Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
16:27Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области
16:03Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
15:43Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
15:34ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
15:30Ребенок на электросамокате попал под иномарку в Симферополе
15:23Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов
15:11Купальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптики
15:00Все виды топлива подешевели на российской бирже
14:50Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто
14:19Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской области
14:10Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма
13:56Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма
13:47В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Крыму
13:37Развожаев поручил разобраться с жалобами граждан на дороги после ливня
13:29Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – Москалькова
13:20Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
13:08Пылают машины и склады: ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки
Лента новостейМолния