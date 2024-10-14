https://crimea.ria.ru/20241014/proryv-teplotrassy-ostanovil-blagoustroystvo-skvera-v-sevastopole-1141072428.html

Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе

Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе

Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города. РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T16:03

2024-10-14T16:03

2024-10-14T16:03

севастополь

новости

городская среда

теплотрасса

правительство севастополя

михаил развожаев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110822/93/1108229362_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d53b47871154f9195f51a163384cbd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.Как сообщила и. о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева, благоустройство сквера у Центрального рынка на улице Одесской не завершают в срок в связи с аварией на теплосети.Комментируя доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, был ли поставлен временный хомут на трубу или ее полностью заменили. Уточнить это Гуляева затруднилась: "Должны были капитально все устранить", – отметила она.В ответ глава города поручил решить вопрос капитально, прежде чем возвращаться к благоустройству.Ранее гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко рассказал о причинах прорывов теплотрасс в Крыму и новых способах борьбы с утечками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахНасколько Севастополь готов к отопительному сезону

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, городская среда, теплотрасса, правительство севастополя, михаил развожаев, происшествия