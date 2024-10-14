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Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города. РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T16:03
2024-10-14T16:03
2024-10-14T16:03
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городская среда
теплотрасса
правительство севастополя
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.Как сообщила и. о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева, благоустройство сквера у Центрального рынка на улице Одесской не завершают в срок в связи с аварией на теплосети.Комментируя доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, был ли поставлен временный хомут на трубу или ее полностью заменили. Уточнить это Гуляева затруднилась: "Должны были капитально все устранить", – отметила она.В ответ глава города поручил решить вопрос капитально, прежде чем возвращаться к благоустройству.Ранее гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко рассказал о причинах прорывов теплотрасс в Крыму и новых способах борьбы с утечками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахНасколько Севастополь готов к отопительному сезону
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севастополь, новости, городская среда, теплотрасса, правительство севастополя, михаил развожаев, происшествия
Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
Из-за прорыва теплотрассы в центре Севастополя откладывается благоустройство сквера
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера в центре Севастополя откладывается из-за прорыва теплотрассы. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства города.
Как сообщила и. о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева, благоустройство сквера у Центрального рынка на улице Одесской не завершают в срок в связи с аварией на теплосети.
"Не завершено по причине того, что у нас там проходит теплотрасса, и когда Севтепло (ГУП "Севтеплоэнерго" – ред.) проводило пусконаладочные работы, там был порыв и пошла протечка. В связи с этим, пока работы там не закончили – а они закончили на прошлой неделе, – подрядчик на этот сквер в полном объеме не выходил", – сказала Гуляева.
Комментируя доклад, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался, был ли поставлен временный хомут на трубу или ее полностью заменили. Уточнить это Гуляева затруднилась: "Должны были капитально все устранить", – отметила она.
В ответ глава города поручил решить вопрос капитально, прежде чем возвращаться к благоустройству.
"Хомут поставят – выйдет подрядчик, и потом оно снова рванет. Вы же исполняете обязанности директора департамента, разберитесь, что происходит. Надо предусмотреть, значит, на этом участке полностью замену трубы, время есть еще", – поручил глава города.
Ранее гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко рассказал
о причинах прорывов теплотрасс в Крыму и новых способах борьбы с утечками.
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