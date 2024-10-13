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В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка
В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка - РИА Новости Крым, 13.10.2024
В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка
Компания из Перми произвела роботов, которые будут работать на арене цирка. Человекообразные машины и "робопсы" уже выступили на сцене в цирковой программе,... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T21:40
2024-10-13T21:40
2024-10-13T21:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Компания из Перми произвела роботов, которые будут работать на арене цирка. Человекообразные машины и "робопсы" уже выступили на сцене в цирковой программе, созданной в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции рассказал продюсер шоу, заслуженный артист РФ Владислав Гончаров.Чем робот отличается от человекаПосле этого роботам пришлось долго репетировать с людьми, и в процессе постановки номеров управляющие программы приходилось усовершенствовать. В отличие от человека, машина не может обыграть ситуацию, когда трюк не получился – например, не сработал вай-фай. В этом случае робот просто остановится."Если робот не поймал сигнал по какой-то причине, то он просто останавливается. А человек, не выполнив тот или иной трюк, может это артистически обыграть или повторить", – сказал Владислав Гончаров.Но зато железные "артисты" никогда не устают и могут работать хоть целый день. Компания выпускает их серийно, но для нужд цирка эти роботы произведены впервые, рассказал генеральный директор предприятия, которое выпускает роботов, Максим Чугунов.Что изменится в цирке с появлением искусственного интеллектаДля плавного движения роботов была разработана специальная арена в виде LED-экрана, на котором под каждый номер запускается своя анимация. Машины по нему двигаются легко, а вот людям и животным пришлось учиться."Артисты привыкли работать на опилках, а здесь обувь по-другому танцуется, по-другому отталкиваются акробаты. У всех было огромное количество трудностей, но все с честью справились", – рассказала режиссер-постановщик, главный балетмейстер большого Московского цирка Дарья Пурчинская.Особенно трудно было животным, потому что анимацию на экране они воспринимают как землю, которая уходит из-под лап. В результате звери теряют координацию и падают. В шоу задействованы собаки – сенбернары и пудели – несколько видов обезьян и бенгальские тигры.Шоу, в котором часть артистов и оборудование управляется искусственным интеллектом, скоро начнет гастролировать по стране. Создатели ведут переговоры с Симферопольским цирком и надеются приехать в Крым в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтановВыше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео
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цирк, новости, россия, наука и технологии, роботы
В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка
В России впервые на арене цирка выступили роботы отечественного производства
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Компания из Перми произвела роботов, которые будут работать на арене цирка. Человекообразные машины и "робопсы" уже выступили на сцене в цирковой программе, созданной в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции рассказал продюсер шоу, заслуженный артист РФ Владислав Гончаров.
"Роботами управляет специализированное программное обеспечение. Каждый робот весит около 120 килограммов, и они перемещаются на достаточно высоких скоростях. Это была сложная задача, над которой разработчики трудились девять месяцев", – рассказал Гончаров.
Чем робот отличается от человека
После этого роботам пришлось долго репетировать с людьми, и в процессе постановки номеров управляющие программы приходилось усовершенствовать. В отличие от человека, машина не может обыграть ситуацию, когда трюк не получился – например, не сработал вай-фай. В этом случае робот просто остановится.
"Если робот не поймал сигнал по какой-то причине, то он просто останавливается. А человек, не выполнив тот или иной трюк, может это артистически обыграть или повторить", – сказал Владислав Гончаров.
Но зато железные "артисты" никогда не устают и могут работать хоть целый день. Компания выпускает их серийно, но для нужд цирка эти роботы произведены впервые, рассказал генеральный директор предприятия, которое выпускает роботов, Максим Чугунов.
"Они работают экскурсоводами, консультантами. Мы их почти полностью производим сами, уровень локализации производства у нас около 85%. Несмотря на то, что это высокотехнологичная продукция, все, что можем, мы делаем в России", – сказал он.
Что изменится в цирке с появлением искусственного интеллекта
Для плавного движения роботов была разработана специальная арена в виде LED-экрана, на котором под каждый номер запускается своя анимация. Машины по нему двигаются легко, а вот людям и животным пришлось учиться.
"Артисты привыкли работать на опилках, а здесь обувь по-другому танцуется, по-другому отталкиваются акробаты. У всех было огромное количество трудностей, но все с честью справились", – рассказала режиссер-постановщик, главный балетмейстер большого Московского цирка Дарья Пурчинская.
Особенно трудно было животным, потому что анимацию на экране они воспринимают как землю, которая уходит из-под лап. В результате звери теряют координацию и падают. В шоу задействованы собаки – сенбернары и пудели – несколько видов обезьян и бенгальские тигры.
"Мы больше всего волновались о том, как будут реагировать тигры. Но как только они почувствовали, что от экрана исходит тепло, они в него просто влюбились. Тигры начинают на нем валяться, кататься, как все кошки. Иногда их просто невозможно поднять", – рассказала Дарья.
Шоу, в котором часть артистов и оборудование управляется искусственным интеллектом, скоро начнет гастролировать по стране. Создатели ведут переговоры с Симферопольским цирком и надеются приехать в Крым в 2025 году.
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