https://crimea.ria.ru/20241013/v-rossii-naladili-seriynyy-vypusk-robotov--artistov-tsirka-1141000534.html

В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка

В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка - РИА Новости Крым, 13.10.2024

В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка

Компания из Перми произвела роботов, которые будут работать на арене цирка. Человекообразные машины и "робопсы" уже выступили на сцене в цирковой программе,... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T21:40

2024-10-13T21:40

2024-10-13T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Компания из Перми произвела роботов, которые будут работать на арене цирка. Человекообразные машины и "робопсы" уже выступили на сцене в цирковой программе, созданной в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции рассказал продюсер шоу, заслуженный артист РФ Владислав Гончаров.Чем робот отличается от человекаПосле этого роботам пришлось долго репетировать с людьми, и в процессе постановки номеров управляющие программы приходилось усовершенствовать. В отличие от человека, машина не может обыграть ситуацию, когда трюк не получился – например, не сработал вай-фай. В этом случае робот просто остановится."Если робот не поймал сигнал по какой-то причине, то он просто останавливается. А человек, не выполнив тот или иной трюк, может это артистически обыграть или повторить", – сказал Владислав Гончаров.Но зато железные "артисты" никогда не устают и могут работать хоть целый день. Компания выпускает их серийно, но для нужд цирка эти роботы произведены впервые, рассказал генеральный директор предприятия, которое выпускает роботов, Максим Чугунов.Что изменится в цирке с появлением искусственного интеллектаДля плавного движения роботов была разработана специальная арена в виде LED-экрана, на котором под каждый номер запускается своя анимация. Машины по нему двигаются легко, а вот людям и животным пришлось учиться."Артисты привыкли работать на опилках, а здесь обувь по-другому танцуется, по-другому отталкиваются акробаты. У всех было огромное количество трудностей, но все с честью справились", – рассказала режиссер-постановщик, главный балетмейстер большого Московского цирка Дарья Пурчинская.Особенно трудно было животным, потому что анимацию на экране они воспринимают как землю, которая уходит из-под лап. В результате звери теряют координацию и падают. В шоу задействованы собаки – сенбернары и пудели – несколько видов обезьян и бенгальские тигры.Шоу, в котором часть артистов и оборудование управляется искусственным интеллектом, скоро начнет гастролировать по стране. Создатели ведут переговоры с Симферопольским цирком и надеются приехать в Крым в 2025 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтановВыше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирк, новости, россия, наука и технологии, роботы