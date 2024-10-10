https://crimea.ria.ru/20241010/v-krymu-18-marta-mozhet-stat-pamyatnoy-datoy-1140961550.html
В Крыму 18 марта может стать памятной датой
В Крыму 18 марта может стать памятной датой - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Крыму 18 марта может стать памятной датой
Проект Федерального Закона об установлении памятной даты 18 марта – Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией депутаты Госдумы рассмотрят в... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T07:51
2024-10-10T07:51
2024-10-10T07:51
крым
леонид ивлев
государственная дума рф
закон и право
день воссоединения с россией
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Проект Федерального Закона об установлении памятной даты 18 марта – Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией депутаты Госдумы рассмотрят в течение осенней сессии. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.18 марта – праздничный день"Среди ожидаемых законов, которые мы обязательно рассмотрим в течение осенней сессии - проект Федерального Закона об установлении памятной даты 18 марта - Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией", - сообщил Ивлев.Авторами данной законодательной инициативы стали депутаты от Крыма.Сейчас законодательная инициатива проходит согласовательную процедуру, внесена в Государственную Думу, уточнил он.Какие законы рассмотрят в ГосдумеГоворя о некоторых наиболее значимых законах, которые были приняты в конце прошлого года, а также в текущем году, депутат отметил, что в конце 2023 года был принят базовый "Закон о занятости", до этих пор в стране на протяжении 33 лет действовал закон, принятый еще при Чубайсе", и наконец-то мы приняли новый "Закон о занятости", который прежде всего направлен на защиту трудовых прав", уточнил депутат.Кроме того, он напомнил, что после многолетней дискуссии принят закон об индексации пенсий работающих пенсионеров. Закон заработает с 1 января 2025 года, индексироваться пенсии будут дважды в год.Кроме того, внесен пакет законопроектов о противодействии незаконной миграции и принят проект федерального бюджета на 2025-2027 годы."Проект бюджета сбалансирован и отвечает полностью задачам, поставленным президентом нашей страны. Государственная программа "Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь профинансирована в полном объеме. Это означает, что будут и дальше строиться дороги, ремонтироваться школы, больницы, открываться ФАПы, будет зарплата и будут налоги в бюджет Крыма", - резюмировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За скрытые номера на авто будут лишать правРегулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателейГосдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачейЗа организацию незаконной миграции будут конфисковывать имущество
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, леонид ивлев, государственная дума рф, закон и право, день воссоединения с россией, новости крыма
В Крыму 18 марта может стать памятной датой
Проект закона об установлении памятной 18 марта рассмотрят в Госдуме
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Проект Федерального Закона об установлении памятной даты 18 марта – Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией депутаты Госдумы рассмотрят в течение осенней сессии. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Леонид Ивлев.
18 марта – праздничный день
"Среди ожидаемых законов, которые мы обязательно рассмотрим в течение осенней сессии - проект Федерального Закона об установлении памятной даты 18 марта - Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией", - сообщил Ивлев.
Авторами данной законодательной инициативы стали депутаты от Крыма.
Сейчас законодательная инициатива проходит согласовательную процедуру, внесена в Государственную Думу, уточнил он.
Какие законы рассмотрят в Госдуме
Говоря о некоторых наиболее значимых законах, которые были приняты в конце прошлого года, а также в текущем году, депутат отметил, что в конце 2023 года был принят базовый "Закон о занятости", до этих пор в стране на протяжении 33 лет действовал закон, принятый еще при Чубайсе", и наконец-то мы приняли новый "Закон о занятости", который прежде всего направлен на защиту трудовых прав", уточнил депутат.
Кроме того, он напомнил, что после многолетней дискуссии принят закон об индексации пенсий
работающих пенсионеров. Закон заработает с 1 января 2025 года, индексироваться пенсии будут дважды в год.
"Также был принят большой пакет законов об участниках специальной военной операции, о защите прав семей ветеранов СВО. Там свыше 100 нормативных актов приняты депутатами Госдумы", - сказал Ивлев.
Кроме того, внесен пакет законопроектов о противодействии незаконной миграции и принят проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
"Проект бюджета сбалансирован и отвечает полностью задачам, поставленным президентом нашей страны. Государственная программа "Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь профинансирована в полном объеме. Это означает, что будут и дальше строиться дороги, ремонтироваться школы, больницы, открываться ФАПы, будет зарплата и будут налоги в бюджет Крыма", - резюмировал он.
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