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За скрытые номера на авто будут лишать прав - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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За скрытые номера на авто будут лишать прав
За скрытые номера на авто будут лишать прав - РИА Новости Крым, 09.10.2024
За скрытые номера на авто будут лишать прав
Совет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за скрытие госномеров автомобилей. Решение принято на заседании в среду. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T11:17
2024-10-09T11:15
совет федерации
водительские права
новости
россия
автомобиль
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за скрытие госномеров автомобилей. Решение принято на заседании в среду.Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков.Как ранее отмечали в МВД России, сокрытие номеров препятствует выявлению правонарушений, что создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума предлагает жестко наказывать водителей-лихачей"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителейОткажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах
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совет федерации, водительские права, новости, россия, автомобиль, закон и право
За скрытые номера на авто будут лишать прав

Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за скрытие госномеров автомобилей

11:17 09.10.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобильная пробка в Симферополе
Автомобильная пробка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон о лишении водительских прав на срок до полутора лет за скрытие госномеров автомобилей. Решение принято на заседании в среду.
В соответствии с законом, за сокрытие автомобильных номеров может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет. В настоящее время за это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с применением устройств, препятствующих идентификации госзнаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет. Аналогичная ответственность будет грозить за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков.
Как ранее отмечали в МВД России, сокрытие номеров препятствует выявлению правонарушений, что создает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения ДТП.
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