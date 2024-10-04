https://crimea.ria.ru/20241004/regulirovanie-rassrochki---chto-izmenit-novyy-zakon-dlya-pokupateley-1140831248.html

Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей

Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей

Новый закон о регулировании рассрочки поможет избавить покупателей от дополнительных условий и скрытых переплат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T07:52

2024-10-04T07:52

2024-10-04T07:52

радио "спутник в крыму"

торговля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Новый закон о регулировании рассрочки поможет избавить покупателей от дополнительных условий и скрытых переплат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава финансового Комитета Госдумы, один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков.Президент России Владимир Путин ранее поручил навести порядок на рынке рассрочки. Новый закон, регулирующий деятельность операторов этого сервиса, могут принять до 1 декабря.Пока этот вопрос никак не отрегулирован законодательно, чем пользуются такие недобросовестные организации, констатирует он. Новый законопроект вводит регулирование режима рассрочки, представляемой торговыми и сервисными организациями страны. Это исключит дополнительные платежи и навязанные дополнительные услуги, которые могут быть прописаны мелким шрифтом и включены в платежи по "рассрочке".В остальных случаях сделка попадет под контроль ЦБ. Для этого все организации, предоставляющие рассрочки внесут в специальный реестр. По мнению законодателей, в это реестр должны попадать только юридические лица с определенной суммой - именно в этом секторе больше всего злоупотреблений."Наведем порядок с юрлицами, дальше посмотрим, как будет развиваться рынок. И если индивидуальные предприниматели также будут злоупотреблять режимом рассрочки, тоже отрегулируем", - обещает он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябреК чему приведет повышение ключевой ставки ЦентробанкаИнфляционная спираль: что будет дальше с ценами в России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торговля, крым, экономика, общество, новости, мнения, анатолий аксаков, государственная дума рф, центробанк рф