https://crimea.ria.ru/20241004/regulirovanie-rassrochki---chto-izmenit-novyy-zakon-dlya-pokupateley-1140831248.html
Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей
Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей
Новый закон о регулировании рассрочки поможет избавить покупателей от дополнительных условий и скрытых переплат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T07:52
2024-10-04T07:52
2024-10-04T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Новый закон о регулировании рассрочки поможет избавить покупателей от дополнительных условий и скрытых переплат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава финансового Комитета Госдумы, один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков.Президент России Владимир Путин ранее поручил навести порядок на рынке рассрочки. Новый закон, регулирующий деятельность операторов этого сервиса, могут принять до 1 декабря.Пока этот вопрос никак не отрегулирован законодательно, чем пользуются такие недобросовестные организации, констатирует он. Новый законопроект вводит регулирование режима рассрочки, представляемой торговыми и сервисными организациями страны. Это исключит дополнительные платежи и навязанные дополнительные услуги, которые могут быть прописаны мелким шрифтом и включены в платежи по "рассрочке".В остальных случаях сделка попадет под контроль ЦБ. Для этого все организации, предоставляющие рассрочки внесут в специальный реестр. По мнению законодателей, в это реестр должны попадать только юридические лица с определенной суммой - именно в этом секторе больше всего злоупотреблений."Наведем порядок с юрлицами, дальше посмотрим, как будет развиваться рынок. И если индивидуальные предприниматели также будут злоупотреблять режимом рассрочки, тоже отрегулируем", - обещает он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябреК чему приведет повышение ключевой ставки ЦентробанкаИнфляционная спираль: что будет дальше с ценами в России
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торговля, крым, экономика, общество, новости, мнения, анатолий аксаков, государственная дума рф, центробанк рф
Регулирование рассрочки - что изменит новый закон для покупателей
Рассрочка на товары в России должна стать честной и без переплат - депутат Аксаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Новый закон о регулировании рассрочки поможет избавить покупателей от дополнительных условий и скрытых переплат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава финансового Комитета Госдумы, один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков.
Президент России Владимир Путин ранее поручил навести порядок на рынке рассрочки. Новый закон, регулирующий деятельность операторов этого сервиса, могут принять до 1 декабря.
"Фактически кредитованием населения занимаются организации, которые не имеют лицензии на выдачу кредитов. Потому что рассрочка с установлением дополнительных платежей и условий - это фактически кредит. Многие прописывают жесткие условия в договорах, а люди неискушенные подписывают эти договоры и попадают в финансовое рабство", - говорит эксперт.
Пока этот вопрос никак не отрегулирован законодательно, чем пользуются такие недобросовестные организации, констатирует он. Новый законопроект вводит регулирование режима рассрочки, представляемой торговыми и сервисными организациями страны. Это исключит дополнительные платежи и навязанные дополнительные услуги, которые могут быть прописаны мелким шрифтом и включены в платежи по "рассрочке".
"Все это будет регулировать Центробанк. Если товар фактически отдается под процент - то это правильное требование. И мы практически договорились, что если граждане будут покупать товар без всяких переплат и дополнительных условий, такие рассрочки до 15 тысяч рублей не будут регулироваться ЦБ и по ним никаких изменений не произойдет", - продолжает собеседник агентства.
В остальных случаях сделка попадет под контроль ЦБ. Для этого все организации, предоставляющие рассрочки внесут в специальный реестр. По мнению законодателей, в это реестр должны попадать только юридические лица с определенной суммой - именно в этом секторе больше всего злоупотреблений.
"Наведем порядок с юрлицами, дальше посмотрим, как будет развиваться рынок. И если индивидуальные предприниматели также будут злоупотреблять режимом рассрочки, тоже отрегулируем", - обещает он.
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