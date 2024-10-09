https://crimea.ria.ru/20241009/zapadnoe-videnie-konflikta-na-ukraine-vyzyvaet-razdrazhenie-v-oon-1140952232.html

Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН

Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН

Тема украинского конфликта является в ООН "затухающей", у большинства стран мира вызывает усталость и раздражение навязанная Западом модель видения этой... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T12:02

2024-10-09T12:02

2024-10-09T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Тема украинского конфликта является в ООН "затухающей", у большинства стран мира вызывает усталость и раздражение навязанная Западом модель видения этой проблемы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Вершинина, российская сторона на различных встречах и форумах "не услышала реального желания урегулировать проблему" Украины.Замглавы российского МИД также отметил заметную усталость большинства стран от навязанного Западом видения истинных причин конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис ЗеленскогоЛавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, украина, новости сво, в мире, политика, новости, коллективный запад