Рейтинг@Mail.ru
Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241009/zapadnoe-videnie-konflikta-na-ukraine-vyzyvaet-razdrazhenie-v-oon-1140952232.html
Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН
Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН
Тема украинского конфликта является в ООН "затухающей", у большинства стран мира вызывает усталость и раздражение навязанная Западом модель видения этой... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T12:02
2024-10-09T12:02
министерство иностранных дел рф (мид рф)
оон
украина
новости сво
в мире
политика
новости
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124848625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bc0e8c81d86e6bbbf1450fc2dd014d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Тема украинского конфликта является в ООН "затухающей", у большинства стран мира вызывает усталость и раздражение навязанная Западом модель видения этой проблемы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Вершинина, российская сторона на различных встречах и форумах "не услышала реального желания урегулировать проблему" Украины.Замглавы российского МИД также отметил заметную усталость большинства стран от навязанного Западом видения истинных причин конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис ЗеленскогоЛавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124848625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27d23d0c31250cc414166bb4330b69c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, украина, новости сво, в мире, политика, новости, коллективный запад
Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН

В ООН устали от навязанного Западом видения конфликта на Украине – замглавы МИД России

12:02 09.10.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСессия ГА ООН
Сессия ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Тема украинского конфликта является в ООН "затухающей", у большинства стран мира вызывает усталость и раздражение навязанная Западом модель видения этой проблемы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

"Украина, если взять последнюю неделю высокого уровня (79-й сессии Генассамблеи ООН – ред.), предыдущий год, позапрошлый год – это затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета", - отметил он.

По словам Вершинина, российская сторона на различных встречах и форумах "не услышала реального желания урегулировать проблему" Украины.
Замглавы российского МИД также отметил заметную усталость большинства стран от навязанного Западом видения истинных причин конфликта.
"Я бы согласился с тем, что вот эта усталость – не от Украины, а от навязывания западной модели, западного видения происходящего вокруг Украины. Вот это есть. Повторение одних и тех же утверждений, оторванных от действительности – это страны глобального большинства сильно и утомляет, и все больше раздражает", - добавил Вершинин.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского
Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
"Несостоятельный должник": что показал визит Зеленского в США
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ООНУкраинаНовости СВОВ миреПолитикаНовостиКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО
12:23В Симферополе выбрали главу администрации
12:20Число банковских виртуальных карт выросло в Крыму с начала года
12:02Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН
11:54В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района
11:43В Алуште отремонтируют берегоукрепительные сооружения
11:34Три мирных жителя ранены в Шебекино
11:17За скрытые номера на авто будут лишать прав
11:12Выброс плазмы на Солнце – на Землю обрушится новая магнитная буря
11:00Пожар в Феодосии - что сейчас происходит на горящей нефтебазе
10:49В Алуште ветврач за взятку выпустил на рынок непроверенную продукцию
10:44Подросток на мопеде сбил велосипедиста в Крыму
10:22В Крыму индекс промышленного производства превысил 100%
10:13Под Феодосией продолжаются перебои с водой
09:52Пожар на нефтебазе в Феодосии: из района ЧС эвакуировали 1129 человек
09:51Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области
09:41Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС России
09:00История почтового дела в России - инфографика
08:55На пожаре в Феодосии спасли мужчину
08:45Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ 262 проб воздуха
Лента новостейМолния