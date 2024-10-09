Западное видение конфликта на Украине вызывает раздражение в ООН
В ООН устали от навязанного Западом видения конфликта на Украине – замглавы МИД России
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Тема украинского конфликта является в ООН "затухающей", у большинства стран мира вызывает усталость и раздражение навязанная Западом модель видения этой проблемы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Украина, если взять последнюю неделю высокого уровня (79-й сессии Генассамблеи ООН – ред.), предыдущий год, позапрошлый год – это затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета", - отметил он.
По словам Вершинина, российская сторона на различных встречах и форумах "не услышала реального желания урегулировать проблему" Украины.
Замглавы российского МИД также отметил заметную усталость большинства стран от навязанного Западом видения истинных причин конфликта.
"Я бы согласился с тем, что вот эта усталость – не от Украины, а от навязывания западной модели, западного видения происходящего вокруг Украины. Вот это есть. Повторение одних и тех же утверждений, оторванных от действительности – это страны глобального большинства сильно и утомляет, и все больше раздражает", - добавил Вершинин.
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