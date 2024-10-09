https://crimea.ria.ru/20241009/pod-feodosiey-prodolzhayutsya-pereboi-s-vodoy-1140948865.html

Под Феодосией продолжаются перебои с водой

Под Феодосией продолжаются перебои с водой - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Под Феодосией продолжаются перебои с водой

В окрестностях Феодосии продолжаются перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе. Населению организован подвоз воды, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T10:13

2024-10-09T10:13

2024-10-09T10:13

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

вода крыма

водоснабжение

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В окрестностях Феодосии продолжаются перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе. Населению организован подвоз воды, сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".Там уточнили, что в среду будет организован подвоз воды. Жителям Ближних Камышей воду подвезут:В селе Береговое также будет организовано несколько точек подвоза воды:В село Степное воду подвезут на улицу Прудную, 10, с 18:00 до 19:30; СТ "Здоровье" 2-ой Садовый проезд, 31, с 19:50 до 21:00В поселке городского типа Приморский подвоз воды также будет организован на улицах:Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии наблюдались м накануне. Жителей и гостей региона попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко. По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек, сообщил он.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС

https://crimea.ria.ru/20241008/zhitelyam-feodosii-kompensiruyut-poteryannoe-iz-za-chs-na-neftebaze-imuschestvo-1140928324.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, вода крыма, водоснабжение, новости крыма, крым