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Под Феодосией продолжаются перебои с водой - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Под Феодосией продолжаются перебои с водой
Под Феодосией продолжаются перебои с водой - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Под Феодосией продолжаются перебои с водой
В окрестностях Феодосии продолжаются перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе. Населению организован подвоз воды, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T10:13
2024-10-09T10:13
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
вода крыма
водоснабжение
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В окрестностях Феодосии продолжаются перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе. Населению организован подвоз воды, сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".Там уточнили, что в среду будет организован подвоз воды. Жителям Ближних Камышей воду подвезут:В селе Береговое также будет организовано несколько точек подвоза воды:В село Степное воду подвезут на улицу Прудную, 10, с 18:00 до 19:30; СТ "Здоровье" 2-ой Садовый проезд, 31, с 19:50 до 21:00В поселке городского типа Приморский подвоз воды также будет организован на улицах:Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии наблюдались м накануне. Жителей и гостей региона попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко. По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек, сообщил он.Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жителиВ Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС
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феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, вода крыма, водоснабжение, новости крыма, крым
Под Феодосией продолжаются перебои с водой

Из-за ЧС на нефтебазе под Феодосией продолжаются перебои с водой – организован подвоз

10:13 09.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское вёдра вода
Подвоз воды в Зеленогорское вёдра вода - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В окрестностях Феодосии продолжаются перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе. Населению организован подвоз воды, сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".
"Уважаемые жители пгт. Приморский, сел Береговое и Ближние Камыши! Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. В системе водоснабжения населенных пунктов снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды", - говорится в Telegram-канале предприятия.
Там уточнили, что в среду будет организован подвоз воды. Жителям Ближних Камышей воду подвезут:
  • ул. Дружбы, 30Б-30А с 10:00 до 11:30 и с 14:50 до 16:30;
  • ул. Дружбы, 36 с 11:50 до 13:00 и с 16:50 до 18:00;
  • ул. Дружбы, 42-44 с 13:20 до 14:30 и с 18:20 до 20:30;
  • ул. Дружбы, 56 с 10:00 до 11:30 и с 16:50 до 18:00;
  • ул. О. Кошевого / ул. Совхозная с 11:50 до 13:00 и с 18:20 до 20:30;
  • ул. Мелиораторов, 7-13 с 14:50 до 16:30;
  • ул. Мира/ул. О. Кошевого с 13:20 до 14:30
В селе Береговое также будет организовано несколько точек подвоза воды:
  • ул. 40 лет Победы, 1 с 10:00 до 12:30;
  • пер. Школьный/ пер. Набережный с 13:00 до 17:30.
В село Степное воду подвезут на улицу Прудную, 10, с 18:00 до 19:30; СТ "Здоровье" 2-ой Садовый проезд, 31, с 19:50 до 21:00
В поселке городского типа Приморский подвоз воды также будет организован на улицах:
  • ул. Советская, 1-3 с 13:20 до 14:30;
  • ул. Советская, 22-20 с 10:00 до 11:30 и с 16:50 до 18:00;
  • ул. Набережная,14 с 11:50 до 13:00 и с 18:20 до 20:30;
  • ул. Южная, 11-13Б с 14:50 до 16:30;
  • ул. Железнодорожная, 9 с 10:00 до 11:30 и с 16:50 до 18:00;
  • ул. Железнодорожная, 4-6 с 14:50 до 16:30;
  • ул. Победы, 10 с 11:50 до 13:00 и с 18:20 до 20:30;
  • ул. Победы, 4-6 с 13:20 до 14:30;
  • ул. Гагарина, 7 с 10:00 до 11:30;
  • ул. Гагарина, 17 с 11:50 до 13:00 и с 16:50 до 18:00;
  • ул. Гагарина, 13 с 18:20 до 20:30;
  • ул. Просвещения, 4 с 13:20 до 14:30;
  • ул. Просвещения, 1 с 14:50 до 16:30;
  • ул. Мира/пер. Степной с 10:00 до 11:30 и с 16:50 до 18:00;
  • ул. Кафа /ул. Кабельная с 11:50 до 13:00 и с 18:20 до 20:30;
  • ул. Тодуа, 7 с 14:50 до 16:30;
  • пер. Леонова/ул. Вервищенко с 13:20 до 14:30.
Перебои в системе водоснабжения из-за ЧС на нефтебазе в Феодосии наблюдались м накануне. Жителей и гостей региона попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, расположенных поблизости от нефтебазы. На территории нефтяного терминала введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
ЧП на данный момент не вызвало превышения загрязняющих веществ в воздухе, мониторинг продолжается, уточнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
Ситуация в районе нефтебазы в Феодосии, где продолжается ликвидация пожара, остается сложной, но абсолютно контролируемой, заявил глава администрации города Игорь Ткаченко. По состоянию на утро среды из района ЧС в Феодосии, где продолжается пожар на нефтебазе, эвакуированы 1129 человек, сообщил он.
Все о пожаре на нефтебазе в Феодосии собрали здесь >>>
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