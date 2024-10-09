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Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области

Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области

В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов, зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом со ссылкой на региональный РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T09:51

2024-10-09T09:51

2024-10-09T10:12

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов, зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, добавили в ведомстве.Ранее официальный Telegram-канал правительства Брянской области сообщал, что в течение ночи над территорией области было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата. Первый был сбит около полуночи, сообщения о последнем поступили после 7 утра. Всего за сутки над пятью регионами РФ были уничтожены 47 дронов.

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брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, брянская область, детонация, взрыв, происшествия