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Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области
Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области
В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов, зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом со ссылкой на региональный РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T09:51
2024-10-09T10:12
россия
новости
брянская область
детонация
взрыв
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов, зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, добавили в ведомстве.Ранее официальный Telegram-канал правительства Брянской области сообщал, что в течение ночи над территорией области было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата. Первый был сбит около полуночи, сообщения о последнем поступили после 7 утра. Всего за сутки над пятью регионами РФ были уничтожены 47 дронов.
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россия, новости, брянская область, детонация, взрыв, происшествия
Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области

В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы

09:51 09.10.2024 (обновлено: 10:12 09.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов, зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.
"За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября 2024 года взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области", - говорится в сообщении.
При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, добавили в ведомстве.
Ранее официальный Telegram-канал правительства Брянской области сообщал, что в течение ночи над территорией области было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата. Первый был сбит около полуночи, сообщения о последнем поступили после 7 утра. Всего за сутки над пятью регионами РФ были уничтожены 47 дронов.
 
РоссияНовостиБрянская областьДетонацияВзрывПроисшествия
 
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