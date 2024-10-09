https://crimea.ria.ru/20241009/detonatsiya-vzryvoopasnykh-predmetov-proizoshla-v-bryanskoy-oblasti--1140948266.html
Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области
Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области
В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов, зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом со ссылкой на региональный РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T09:51
2024-10-09T09:51
2024-10-09T10:12
россия
новости
брянская область
детонация
взрыв
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_035d440500826e3583c9796e867f9740.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов, зафиксирована ЧС муниципального характера. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.При этом режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в Карачевском районе и Брянской области не вводился, добавили в ведомстве.Ранее официальный Telegram-канал правительства Брянской области сообщал, что в течение ночи над территорией области было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата. Первый был сбит около полуночи, сообщения о последнем поступили после 7 утра. Всего за сутки над пятью регионами РФ были уничтожены 47 дронов.
россия
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_8ee36a81f7b19be25e7b25102372b267.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, брянская область, детонация, взрыв, происшествия
Детонация взрывоопасных предметов произошла в Брянской области
В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы
09:51 09.10.2024 (обновлено: 10:12 09.10.2024)