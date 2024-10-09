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Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму
Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму
С начала 2024 года в студенческие отряды Крыма вступило 2626 человек. Большинство из них трудились вожатыми в детских лагерях, сообщил в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T19:53
2024-10-09T19:53
2024-10-09T20:59
российские студенческие отряды (рсо)
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владимир кайданский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым С начала 2024 года в студенческие отряды Крыма вступило 2626 человек. Большинство из них трудились вожатыми в детских лагерях, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.Студенты из Крыма работают в индустрии гостеприимства, где сейчас ощущается острая нехватка кадров. Кроме того, они трудятся проводниками на железной дороге, в медицине, сельском хозяйстве, IT-индустрии.По его мнению, помимо зарплаты, студенты получают трудовой опыт, стаж, возможность путешествовать по стране, заниматься интересными и добрыми делами, научиться работать в команде. Кроме того, студенческие отряды – это хорошая возможность получить работу для подростков, поскольку вступить в ряды РСО (Российские студенческие отряды) можно с 14 лет.Многие из них в этом возрасте уже готовы заработать свои первые деньги, сказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук. Поэтому очень важно принять закон, нормирующий деятельность студотрядов, который в том числе регулировал бы трудовую деятельность подростков.Труд в студенческих отрядах гарантирует молодым людям, что они не будут обмануты."Это обязательная история трудовых отношений через трудовой договор, в крайнем случае это договора гражданско-правового характера с физическим лицом на оказание услуг. Но это только с теми партнерами, с которыми мы взаимодействуем уже не один год", - говорит Пальчук.Есть также обязательные требования по обеспечению проживания и питания, подчеркнул Владимир Кайданский. Если речь идет о привлечении к труду подростков, то представители штаба РСО предварительно встречаются с их родителями и рассказывают, где и в каких условиях будут трудиться дети. Трудоустройство подростков происходит при согласии родителей."Бойцы" студенческих отрядов, помимо работы за деньги, занимаются волонтерскими проектами и общественно важными работами. Так, они ремонтируют и поддерживают в порядке партизанские памятники времен Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахКак в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университетаСтуденческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму
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российские студенческие отряды (рсо), общество, крым, новости крыма, новости, владимир кайданский
Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму
В студенческие отряды Крыма с начала года вступили больше 2500 человек
19:53 09.10.2024 (обновлено: 20:59 09.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым
С начала 2024 года в студенческие отряды Крыма вступило 2626 человек. Большинство из них трудились вожатыми в детских лагерях, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым
руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.
"2626 человек в этом году трудились в студенческих отрядах Крыма, из которых более 1000 - это вожатые. Сейчас эта профессия востребована, потому что с материка к нам ребята не приезжают в силу определенных рисков, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - говорит он.
Студенты из Крыма работают в индустрии гостеприимства, где сейчас ощущается острая нехватка кадров. Кроме того, они трудятся проводниками на железной дороге, в медицине, сельском хозяйстве, IT-индустрии.
"Это возможность, кроме основной специальности, получить дополнительную профессию за средства госсубсидии. У нас очень большое количество ребят, которые, например, учатся на гуманитарных направлениях, но параллельно получают профессию строителя, проводника", - сказал Владимир Кайданский.
По его мнению, помимо зарплаты, студенты получают трудовой опыт, стаж, возможность путешествовать по стране, заниматься интересными и добрыми делами, научиться работать в команде. Кроме того, студенческие отряды – это хорошая возможность получить работу для подростков, поскольку вступить в ряды РСО (Российские студенческие отряды) можно с 14 лет.
Многие из них в этом возрасте уже готовы заработать свои первые деньги, сказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук. Поэтому очень важно принять закон, нормирующий деятельность студотрядов, который в том числе регулировал бы трудовую деятельность подростков.
"Когда мы говорим о законодательном поле, очень важно, что сегодня уже в 16 наши студенты готовы зарабатывать деньги, а РСО не всегда готова их взять, потому что работодатели делают акцент на восемнадцатилетних. Поэтому в законодательном поле это должно быть отмечено", - считает она.
Труд в студенческих отрядах гарантирует молодым людям, что они не будут обмануты.
"Это обязательная история трудовых отношений через трудовой договор, в крайнем случае это договора гражданско-правового характера с физическим лицом на оказание услуг. Но это только с теми партнерами, с которыми мы взаимодействуем уже не один год", - говорит Пальчук.
Есть также обязательные требования по обеспечению проживания и питания, подчеркнул Владимир Кайданский. Если речь идет о привлечении к труду подростков, то представители штаба РСО предварительно встречаются с их родителями и рассказывают, где и в каких условиях будут трудиться дети. Трудоустройство подростков происходит при согласии родителей.
"Бойцы" студенческих отрядов, помимо работы за деньги, занимаются волонтерскими проектами и общественно важными работами. Так, они ремонтируют и поддерживают
в порядке партизанские памятники времен Великой Отечественной войны.
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