https://crimea.ria.ru/20241009/chto-privlekaet-molodezh-v-studencheskie-otryady-v-krymu-1140966544.html

Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму

Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Что привлекает молодежь в студенческие отряды в Крыму

С начала 2024 года в студенческие отряды Крыма вступило 2626 человек. Большинство из них трудились вожатыми в детских лагерях, сообщил в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T19:53

2024-10-09T19:53

2024-10-09T20:59

российские студенческие отряды (рсо)

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владимир кайданский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым С начала 2024 года в студенческие отряды Крыма вступило 2626 человек. Большинство из них трудились вожатыми в детских лагерях, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.Студенты из Крыма работают в индустрии гостеприимства, где сейчас ощущается острая нехватка кадров. Кроме того, они трудятся проводниками на железной дороге, в медицине, сельском хозяйстве, IT-индустрии.По его мнению, помимо зарплаты, студенты получают трудовой опыт, стаж, возможность путешествовать по стране, заниматься интересными и добрыми делами, научиться работать в команде. Кроме того, студенческие отряды – это хорошая возможность получить работу для подростков, поскольку вступить в ряды РСО (Российские студенческие отряды) можно с 14 лет.Многие из них в этом возрасте уже готовы заработать свои первые деньги, сказала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук. Поэтому очень важно принять закон, нормирующий деятельность студотрядов, который в том числе регулировал бы трудовую деятельность подростков.Труд в студенческих отрядах гарантирует молодым людям, что они не будут обмануты."Это обязательная история трудовых отношений через трудовой договор, в крайнем случае это договора гражданско-правового характера с физическим лицом на оказание услуг. Но это только с теми партнерами, с которыми мы взаимодействуем уже не один год", - говорит Пальчук.Есть также обязательные требования по обеспечению проживания и питания, подчеркнул Владимир Кайданский. Если речь идет о привлечении к труду подростков, то представители штаба РСО предварительно встречаются с их родителями и рассказывают, где и в каких условиях будут трудиться дети. Трудоустройство подростков происходит при согласии родителей."Бойцы" студенческих отрядов, помимо работы за деньги, занимаются волонтерскими проектами и общественно важными работами. Так, они ремонтируют и поддерживают в порядке партизанские памятники времен Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахКак в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университетаСтуденческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские студенческие отряды (рсо), общество, крым, новости крыма, новости, владимир кайданский