https://crimea.ria.ru/20241009/abiturienty-iz-pridnestrovya-smogut-uchitsya-v-rossii-na-byudzhetnoy-osnove-1140970766.html

Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе

Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе

Абитуриенты из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) смогут учиться в России на бюджетной основе. Об этом сообщили на сайте министерства... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T21:04

2024-10-09T21:04

2024-10-09T21:04

приднестровье

россия

новости

образование в россии

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1f/1122220673_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_fec5630c252040d0f8d5b844a70d489d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Абитуриенты из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) смогут учиться в России на бюджетной основе. Об этом сообщили на сайте министерства просвещения республики.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.В МИД России ранее заверили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявила, что любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию.Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, сказал ранее экс-президент страны Игорь Додон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтМолдавские власти творят беззаконие – глава ГагаузииПодавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков

приднестровье

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, россия, новости, образование в россии, сотрудничество