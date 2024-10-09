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Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе
Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе
Абитуриенты из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) смогут учиться в России на бюджетной основе. Об этом сообщили на сайте министерства... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T21:04
2024-10-09T21:04
2024-10-09T21:04
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Абитуриенты из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) смогут учиться в России на бюджетной основе. Об этом сообщили на сайте министерства просвещения республики.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.В МИД России ранее заверили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявила, что любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию.Молдавия может восстановить отношения с Россией, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, сказал ранее экс-президент страны Игорь Додон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтМолдавские власти творят беззаконие – глава ГагаузииПодавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков
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приднестровье, россия, новости, образование в россии, сотрудничество
Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в России на бюджетной основе
В Приднестровье объявили конкурсный отбор абитуриентов на бюджетное обучение в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Абитуриенты из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) смогут учиться в России на бюджетной основе. Об этом сообщили на сайте министерства просвещения республики.
"Министерство просвещения ПМР информирует о том, что с 7 октября 2024 года по 15 января 2025 года проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета", – говорится в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.
В МИД России ранее заверили, что защита интересов жителей Приднестровья и проживающих там соотечественников является одним из приоритетов, и все соответствующие просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявила
, что любые провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию.
Молдавия может восстановить отношения с Россией
, но только в случае отставки нынешнего прозападного руководства, которое толкает страну к войне по украинскому сценарию, сказал ранее экс-президент страны Игорь Додон.
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