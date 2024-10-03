В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
Фигурант дела о гибели ребенка в бассейне предстанет перед судом в Крыму
10:06 03.10.2024 (обновлено: 10:12 03.10.2024)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Подозреваемый был задержан в июле. Мужчина на лето арендовал бассейн в жилом комплексе по улице Загородная для предоставления платных услуг по его посещению, но не обеспечил безопасных условий отдыха.
"11 июля коммерсант за 600 рублей пропустил на территорию 10-летнюю жительницу дома в отсутствие родителей. Девочка прыгнула с бортика в бассейн для взрослых глубиной почти в 2 метра, превышающей ее рост, погрузилась под воду и не смогла выбраться", – напомнили в ведомстве обстоятельства трагедии.
К этому времени следствие завершено, проведены все экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего фигуранта передано в Ялтинский городской суд.
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