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В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне - РИА Новости Крым, 03.10.2024

В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T10:06

2024-10-03T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Подозреваемый был задержан в июле. Мужчина на лето арендовал бассейн в жилом комплексе по улице Загородная для предоставления платных услуг по его посещению, но не обеспечил безопасных условий отдыха.К этому времени следствие завершено, проведены все экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего фигуранта передано в Ялтинский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил судРост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуДевять человек утонули в Севастополе за лето

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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