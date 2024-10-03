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В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне - РИА Новости Крым, 03.10.2024
В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T10:06
2024-10-03T10:12
новости крыма
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происшествия
бассейн
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Подозреваемый был задержан в июле. Мужчина на лето арендовал бассейн в жилом комплексе по улице Загородная для предоставления платных услуг по его посещению, но не обеспечил безопасных условий отдыха.К этому времени следствие завершено, проведены все экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего фигуранта передано в Ялтинский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил судРост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуДевять человек утонули в Севастополе за лето
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости крыма, ялта, происшествия, бассейн, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, дети
В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне

Фигурант дела о гибели ребенка в бассейне предстанет перед судом в Крыму

10:06 03.10.2024 (обновлено: 10:12 03.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
В Ялте будут судить фигуранта дела о гибели ребенка в бассейне
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Фигурант по делу о гибели 10-летней девочки в бассейне в Ялте пойдет под суд, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Подозреваемый был задержан в июле. Мужчина на лето арендовал бассейн в жилом комплексе по улице Загородная для предоставления платных услуг по его посещению, но не обеспечил безопасных условий отдыха.

"11 июля коммерсант за 600 рублей пропустил на территорию 10-летнюю жительницу дома в отсутствие родителей. Девочка прыгнула с бортика в бассейн для взрослых глубиной почти в 2 метра, превышающей ее рост, погрузилась под воду и не смогла выбраться", – напомнили в ведомстве обстоятельства трагедии.

К этому времени следствие завершено, проведены все экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего фигуранта передано в Ялтинский городской суд.
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