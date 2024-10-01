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В Симферопольском районе обесточены пять сел
В Симферопольском районе обесточены пять сел - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Симферопольском районе обесточены пять сел
В пяти населенных пунктах Симферопольского района из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает "Крымэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T08:52
2024-10-01T08:52
2024-10-01T08:52
электросети крыма
симферопольский район
новости крыма
электроэнергия
электричество
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Симферопольского района из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает "Крымэнерго" в Telegram-канале.По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресовСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Симферопольском районе обесточены пять сел
Пять сел Симферопольского района обесточены из-за аварии на сетях