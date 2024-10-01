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В Симферопольском районе обесточены пять сел

В Симферопольском районе обесточены пять сел - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В Симферопольском районе обесточены пять сел

В пяти населенных пунктах Симферопольского района из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает "Крымэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T08:52

2024-10-01T08:52

2024-10-01T08:52

электросети крыма

симферопольский район

новости крыма

электроэнергия

электричество

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Симферопольского района из-за аварии на сетях произошло отключение электричества. Об этом сообщает "Крымэнерго" в Telegram-канале.По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресовСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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