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Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресов
Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресов
В ряде районов Севастополя во вторник пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T06:37
2024-10-01T06:37
севастополь
новости
севастопольэнерго
электричество
электросети
лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя во вторник пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале.С 08:30 до 17:00 временное отключение электроэнергии ожидается по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.Плановые ремонтные работы с 08:00 до 17:00 будут проводиться по улицам Генерала Лебедя, Генерала Острякова, Генерала Хрюкина, Сарандинаки, 1-я Сарандинаки, 4-я Сарандинаки и 5-я Сарандинаки.С 09:00 до 13:00 электричества не будет на улице Серафимовича.С 10:00 до 16:00 не будет света в Инкермане по улицам Мудрика, Шевкопляса, Малиновского.С 09:00 до 17:00 на час-полтора электричество отключат по следующим адресам: СНТ "Сапун-Гора", ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Бориса Гульнова, ул. Льва Морозова, ул. Ильи Юткевича, ул. Командира Малахова, ул. Летчицы Литвиновой, пер. Берманский, ул. 51-й Армии, ул. Летчицы Себровой, ул. Полковника Закуренкова, ул. Летчицы Бершанской, ул. Евгении Захаровой, ул. Подполковника Бондаря, ул. Облепиховая, ул. Приветливая, ул. Крейсерская, пер. Обрядный, проезд Кильватерный, пер. Тростниковый, ул. Буковая.В это же время отключение электроснабжения произойдет в селе Вишневое по улицам Яны-Эль, Амет-Хана Султана, Подгорная, Дружбы, Мира.Также, по данным "Севастопольэнерго", с 1 по 4 октября временное отключение электричества с 08:00 до 17:00 ожидается по ряду адресов на улицах Склонная, Новикова, Клубная, Неглинная, а также Междурядная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, севастопольэнерго, электричество, электросети, лэп, отключение электроэнергии
Где в Севастополе отключат свет во вторник: список адресов

Временное отключение света пройдет во вторник по ряду адресов Севастополя

06:37 01.10.2024
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя во вторник пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале.
"Для выполнения неотложных работ 1 октября временно будет ограничена подача электроэнергии", – говорится в сообщении.
С 08:30 до 17:00 временное отключение электроэнергии ожидается по улицам 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.
Плановые ремонтные работы с 08:00 до 17:00 будут проводиться по улицам Генерала Лебедя, Генерала Острякова, Генерала Хрюкина, Сарандинаки, 1-я Сарандинаки, 4-я Сарандинаки и 5-я Сарандинаки.
С 09:00 до 13:00 электричества не будет на улице Серафимовича.
С 10:00 до 16:00 не будет света в Инкермане по улицам Мудрика, Шевкопляса, Малиновского.
С 09:00 до 17:00 на час-полтора электричество отключат по следующим адресам: СНТ "Сапун-Гора", ул. Лейтенанта Миронова, ул. Александры Федоринчик, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского, ул. Вилора Чекмака, ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Муссы Гореева, ул. Бориса Гульнова, ул. Льва Морозова, ул. Ильи Юткевича, ул. Командира Малахова, ул. Летчицы Литвиновой, пер. Берманский, ул. 51-й Армии, ул. Летчицы Себровой, ул. Полковника Закуренкова, ул. Летчицы Бершанской, ул. Евгении Захаровой, ул. Подполковника Бондаря, ул. Облепиховая, ул. Приветливая, ул. Крейсерская, пер. Обрядный, проезд Кильватерный, пер. Тростниковый, ул. Буковая.
В это же время отключение электроснабжения произойдет в селе Вишневое по улицам Яны-Эль, Амет-Хана Султана, Подгорная, Дружбы, Мира.
Также, по данным "Севастопольэнерго", с 1 по 4 октября временное отключение электричества с 08:00 до 17:00 ожидается по ряду адресов на улицах Склонная, Новикова, Клубная, Неглинная, а также Междурядная.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольНовостиСевастопольэнергоЭлектричествоЭлектросетиЛЭПОтключение электроэнергии
 
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