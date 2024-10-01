https://crimea.ria.ru/20241001/sakskiy-rayon-ostalsya-bez-sveta-obestocheny-8000-abonentov-1140764462.html
Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов
Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов
Почти восемь тысяч жителей Сакского района остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T10:17
2024-10-01T10:17
2024-10-01T10:17
отключение электроэнергии в крыму
владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
сакский район
электросети
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/72/1101747201_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_76978825eb3eaba10d59e6085dda3865.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч жителей Сакского района остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По информации "Крымэнерго", восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Ранее без света из-за аварии остались более 4000 человек в поселке Грэсовском Симферопольского района. Были обесточены 12 трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/72/1101747201_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_784d5a7ae7fe14a937eaab15b2cb20d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", сакский район, электросети, электроэнергия
Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов
Из-за аварии на сетях Саки и еще один поселок остались без электричества