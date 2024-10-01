https://crimea.ria.ru/20241001/sakskiy-rayon-ostalsya-bez-sveta-obestocheny-8000-abonentov-1140764462.html

Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов

Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов

Почти восемь тысяч жителей Сакского района остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T10:17

2024-10-01T10:17

2024-10-01T10:17

отключение электроэнергии в крыму

владимир воронкин

гуп рк "крымэнерго"

сакский район

электросети

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч жителей Сакского района остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По информации "Крымэнерго", восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Ранее без света из-за аварии остались более 4000 человек в поселке Грэсовском Симферопольского района. Были обесточены 12 трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

сакский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", сакский район, электросети, электроэнергия