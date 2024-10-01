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Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов
Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов
Почти восемь тысяч жителей Сакского района остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T10:17
2024-10-01T10:17
отключение электроэнергии в крыму
владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
сакский район
электросети
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч жителей Сакского района остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По информации "Крымэнерго", восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Ранее без света из-за аварии остались более 4000 человек в поселке Грэсовском Симферопольского района. Были обесточены 12 трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", сакский район, электросети, электроэнергия
Сакский район остался без света: обесточены 8000 абонентов

Из-за аварии на сетях Саки и еще один поселок остались без электричества

10:17 01.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Почти восемь тысяч жителей Сакского района остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в поселке Новофедоровка и городе Саки. Обесточены 7 951 человек", – написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По информации "Крымэнерго", восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Ранее без света из-за аварии остались более 4000 человек в поселке Грэсовском Симферопольского района. Были обесточены 12 трансформаторных подстанций.
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Отключение электроэнергии в КрымуВладимир ВоронкинГУП РК "Крымэнерго"Сакский районЭлектросетиЭлектроэнергия
 
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