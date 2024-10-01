https://crimea.ria.ru/20241001/silnye-livni-s-grozami-i-gradom-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1140733567.html
Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник
Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник
Во вторник зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Небо затянет облаками, пройдут дожди, местами сильные... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T00:01
2024-10-01T00:01
2024-10-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Во вторник зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Небо затянет облаками, пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, вероятен град. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24.В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +20 градусов, днем от +21 до +24.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240930/doydut-li-pylnye-buri-do-kryma--prognoz-fobosa-1140746110.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник пройдут сильные ливни с грозами и градом
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Во вторник зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Небо затянет облаками, пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, вероятен град. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на южном и восточном побережье до +20, днем +20…+25 градусов, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +20 градусов, днем от +21 до +24.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.