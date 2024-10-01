https://crimea.ria.ru/20241001/silnye-livni-s-grozami-i-gradom-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1140733567.html

Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник

Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму во вторник

Во вторник зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Небо затянет облаками, пройдут дожди, местами сильные... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T00:01

2024-10-01T00:01

2024-10-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/35/21/352111_0:637:1897:1704_1920x0_80_0_0_e5e531720bddf6c883b0d41f4aadb7b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Во вторник зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивую погоду. Небо затянет облаками, пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, вероятен град. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24.В Севастополе облачно. Ночью дождь, утром, днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +15 до +20 градусов, днем от +21 до +24.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240930/doydut-li-pylnye-buri-do-kryma--prognoz-fobosa-1140746110.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр