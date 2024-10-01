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С 1 октября увеличивается утилизационный сбор: какие машины подорожают

С 1 октября увеличивается утилизационный сбор: какие машины подорожают - РИА Новости Крым, 01.10.2024

С 1 октября увеличивается утилизационный сбор: какие машины подорожают

С 1 октября в России вступает в силу постановление правительства о повышении утилизационного сбора для автомобилей на 70-85%. К каким последствиям это приведет, РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T06:10

2024-10-01T06:10

2024-10-01T06:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С 1 октября в России вступает в силу постановление правительства о повышении утилизационного сбора для автомобилей на 70-85%. К каким последствиям это приведет, станет ли автомобиль роскошью, а не средством передвижения, каких транспортных средств это не коснется, РИА Новости Крым рассказали автоэксперты.Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора в Минпромторге РФ утверждена до 2030 года для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники. В начале каждого года утилизационный сбор будет индексироваться еще на 10-20%.История вопросаУтилизационный сбор изначально был введен в России, когда страна вступала во Всемирную торговую организацию (ВТО) и должна была снижать пошлины на импортируемые автомобили. Об этом рассказал исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.Утилизационный сбор – затраты на последующую утилизацию автомобиля – сначала ввели для импортируемых машин. Позже распространили и на российских производителей, но им его компенсировали."Подразумевалось, что будет создала отрасль утилизации автомобилей, на нее и пойдут эти деньги. Однако сборы пошли в бюджет: утилизационный сбор сохранился как средство повышения доходов бюджета через производителей, дистрибьютеров и покупателей автомобилей", – уточняет Сергей Удалов.Сейчас утилизационный сбор, по словам эксперта, используется как один из инструментов регулирования рынка. Очередное его повышение преследует цель разделить компании, которые импортируют автомобиль, и которые производят их в нашей стране."Утилизационный сбор платят все, но компаниям, которые производят транспортные средства на территории России, его компенсируют. Компенсация зависит от локализации производства: чем больше местного производства, тем больше компенсация", – поясняет исполнительный директор аналитического агентства "Автостат".Размер утилизационного сбораАвтоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов обращает внимание, что утилизационный сбор касается всех автомобилей, которые ввозятся из-за границы на территорию России, однако не на все распространяется его индексация. Так, последствия повышения утилизационного сбора не ощутят физические лица, которые приобрели импортный автомобиль с объемом двигателя до 3 литров, уплатили таможенные пошлины и налоги, и будут пользоваться им лично без продажи в течение года.Также прежний утилизационный сбор будет распространяться на транспортные средства, импортированные до 1 октября, при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября."Всех остальных транспортных средств, ввезенных на территорию России после 1 октября 2024 года, повышение утилизационного сбора коснется: в среднем удорожание будет от 350 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей", – поясняет автоюрист.Последствия индексации утильсбораПо словам автоэксперта Дмитрия Золотова, удорожание автомобилей вслед за повышением утилизационного сбора отразится на конечном потребителе, и это не обязательно собственник транспортного средства.По его мнению, автомобиль не станет в России роскошью, а останется средством передвижения. Просто люди будут больше покупать машин на вторичном рынке. Еще меньше автомобилей будет завозиться из-за рубежа. При этом автоэксперт считает, что повышение утилизационного сбора больше направлено на то, чтобы люди обновляли автопарк."Все автомобили каждый год улучшают свой класс экологичности. И когда вы обновляете автомобиль, вы меньше засоряете окружающую среду", – говорит Дмитрий Золотов.Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов считает, что индексация утилизационного сбора в дальнейшем повлияет на весь рынок в целом, в том числе и на вторичный."Рост цен на новые автомобили влечет за собой рост цен на автомобили с пробегом. Но не обязательно, что подъем цен начнется с 1 октября. Высокий спрос был и раньше, ряд производителей уже начали поднимать цены. То есть изменение цен будет плавным", – считает аналитик.Сергей Удалов уточняет, что на фоне принятого правительством решения о повышении утилизационного сбора начался подъем рынка: люди хотят купить автомобиль дешевле, чем он будет стоит завтра. Когда только заявили о предстоящих изменениях, был существенный всплеск продаж.Отмечается рост сделок по автокредитованию, несмотря на достаточно высокие ставки. При этом некоторые производители конкурируют между собой, субсидируя эти ставки."Правительство заявляет, что цель повышения утилизационного сбора – стимулирование автомобильного производства, его локализация в стране", – объясняет Сергей Удалов.Вице-председатель общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев", член Общественной палаты РФ Александр Холодов также считает, что индексация утилизационного сбора на автомобили – это мера дополнительной поддержки тем, кто локализует производство на территории РФ. Это, по его мнению, постепенно будет стимулировать производителей делать хотя бы сборку автомобилей на территории России.Он также отметил, что утилизационный сбор идет в бюджет страны. Но смысл не в том, чтобы больше собрать денег, а чтобы простимулировать сборку, производство автомобилей, в том числе иностранным компаниям, на территории России, и это будет для них экономически выгоднее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябреЧиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - экспертАвтоэксперт развеял мифы о качестве отечественных автомобилей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утилизационный сбор, автомобиль, мнения, транспорт