https://crimea.ria.ru/20230809/chinovniki-na-otechestvennykh-avto-spasut-avtoprom-i-vsekh-rossiyan---ekspert-1130627920.html

Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт

Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт

Российские чиновники должны и будут ездить на отечественных автомобилях – это нормально: они обязаны подавать пример и делать все возможное для того, чтобы... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T20:38

2023-08-09T20:38

2023-08-09T19:12

ян хайцеэр

радио "спутник в крыму"

мнения

автомобиль

владимир путин (политик)

"автоваз"

общество

закон и право

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Хайцеэр Хайцеэр audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские чиновники должны и будут ездить на отечественных автомобилях – это нормально: они обязаны подавать пример и делать все возможное для того, чтобы российский автопром развивалась не на словах, а на деле – отечественные автомобили еще предстоит сделать надежными и безопасными. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею руководства "АвтоВАЗа" отрегулировать законодательство и "пересадить" чиновников исключительно на отечественные автомобили. Согласно исследованию, проведенному сервисом Superjob, большинство жителей России поддержали инициативу: за это высказалось 77% участников, преимущественно респонденты в возрасте 45 лет. 11% были против, а 12% затруднились с ответом.Тем не менее практика использования чиновниками в своей работе отечественных автомобилей является нормой для многих стран, подчеркнул он."Во многих странах президенты, премьер-министры и чиновники высшего ранга ездят на отечественных автомобилях, независимо от того, есть у них лимузины или нет. Во Франции, например, нет лимузинов, поэтому президент и другие чиновники ездят на самого высокого уровня Renault, это машина бизнес-класса", – отметил эксперт.Другой разговор, что и в России высший эшелон уже обеспечен отечественным авто – это Aurus за десятки миллионов. А вот у чиновников рангом пониже "возникнут сложности", считает Хайцеэр.Все дело в том, что выбрать сегодня им особо не из чего. И если раньше, когда иностранные бренды выпускали на территории России немало достойных авто, которые выбирали себе местные власть имущие – Toyota Camry, BMW 5, Ford Focus и прочие, — то теперь это продукция "УАЗа" и "АвтоВАЗа", где вариативность невелика. Производить что-либо аналогичное достойному импортному – сложно, потому что для этого нужен рынок сбыта, в том числе внутренний, а покупательская способность россиян невелика – для многих авто стало роскошью, заметил Хайцеэр.Более того, хоть в нынешних российских моделях и "максимальное количество узлов и агрегатов отечественные, и лишь небольшое количество иностранного производства, прежде всего из Поднебесной", радость за отечественного производителя омрачает наличие весьма серьезных недостатков, которые необходимо устранять, говорит эксперт. И то, что "пересаженному" чиновничьему аппарату доведется заниматься этой проблемой - очень правильно, добавил он.И первый вектор работы для чиновников хорошо известен: все машины, которые производятся в России, нужно оснащать современными системами безопасности, говорит Хайцеэр."У нас требования в техническом регламенте есть, а исполнения – нет. Потому что у нас есть временные меры, которые разрешают российским производителям не оснащать рядом узлов и агрегатов, влияющих на безопасность, собираемые автомобили. Так вот и чиновники должны приложить максимум усилий, чтобы и они, и мы ездили на безопасных автомобилях", – сказал Хайцеэр.По мнению эксперта, прогресса в отечественном автопроме "мы в ближайшее время не увидим". Причиной тому недостаток рынка и производства в автомобильной отрасли РФ, а также отсутствие как такового экспорта, так что "сегодня, к сожалению, не возможен выпуск новой модели: на это нужны очень большие средства". Однако можно совершенствовать то, что есть. Делать это качественнее и доступнее В то время как сегодня "продукция "АвтоВАЗа" не так дешева, как хотелось бы, и конкурирует с китайскими брендами, которые оснащены гораздо лучше", подчеркнул Хайцеэр."И это грустно. Но над этим надо работать. Главное, чтобы эта работа шла не как сейчас – в направлении повышения утилизационного сбора, когда разница между российским и китайским автомобилем становится больше, а была направлена на совершенствование автомобиля, чтобы сделать его надежнее, безопаснее, а соответственно, востребованнее у народа. И должна быть вариативность. Задача сохранить текущее производство, приумножить его и удовлетворить потребности россиян. Это должно быть главным наши вектором", – уверен эксперт.При этом ни догонять, ни перегонять Китай нет необходимости, считает он, нужно коллаборироваться, не увязая в зависимостях, и перенимая хороший опыт, считает он.Например, в Китае долгое время развивались экспортные программы и "программы инвестирования своих производителей под нулевые проценты, потому что в последующем в виде налогов эти деньги государству возвращаются". Там серьезно озабочены программами взращивания интеллектуальных ресурсов и довольно жестко относятся к иностранцам, которые заходили в страну: взамен от них требовали передачу технологий или контрольного пакета акций. Все это подняло отрасль до того уровня, который есть сейчас, и в России все это тоже возможно."Возможно, придут новые предприятия и будут производить более совершенные автомобили – не стоит уповать на 100% на "АвтоВАЗ", – заключил эксперт, отметив, что и здесь менеджеры уже далеки от советской школы и тенденции развития совсем иные – "деньги не идут в топку".Ранее депутаты Госдумы рассказали РИА Новости Крым, на что из отечественного автопрома готовы пересесть и как им вообще такая идея. Читайте на сайте РИА Новости Крым:В новых регионах будут развивать водный транспорт – Путин

https://crimea.ria.ru/20220714/nuzhny-li-rossii-elektromobili--mnenie-avtoeksperta-1123842523.html

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ян хайцеэр, мнения, автомобиль, владимир путин (политик), "автоваз", общество, закон и право