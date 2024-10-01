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Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
Водителя, обрызгавшего пешехода, можно привлечь к административной ответственности и взыскать штраф. Об этом РИА Новости Крым рассказал юрист Тейфук Гафаров. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T10:12
2024-10-01T10:12
2024-10-01T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Водителя, обрызгавшего пешехода, можно привлечь к административной ответственности и взыскать штраф. Об этом РИА Новости Крым рассказал юрист Тейфук Гафаров.По его словам, если водитель умышленно наехал на лужи или грязь и брызги попали на одежду и другие вещи пешехода, то последний имеет право обратиться с заявлением в полицию.Однако чтобы привлечь водителя к ответственности, необходимо доказать факт происшествия, отметил Гафаров."Хорошо, если в данной ситуации есть видеозапись, на которой будет видно номер автомобиля, лицо потерпевшего, видно, что водитель без видимых причин изменил траекторию движения и перестроился в полосу ближе к тротуару, разогнался перед лужей, либо сделал что-то иное, чтобы умышленно окатить человека водой", – уточнил эксперт.По его словам, при наличии соответствующих документов и возможности идентифицировать водителя, его можно привлечь к административной ответственности. Также с водителя можно взыскать сумму за причинение морального ущерба. В первую очередь необходимо доказать факт происшествия, привлечь водителя к административной ответственности и только в последующем пешеход имеет право обратиться с заявлением в суд, отметил юрист.По его словам, только при наличии доказательной базы потерпевший может обратиться с заявлением в суд. Для этого могут потребоваться и дополнительные документы."Могут другие потребоваться документы, подтверждающие нанесение вреда имуществу: например, чек из химчистки или иной документ, подтверждающий порчу имущества, ну и какая-то сумма морального вреда, которую можно будет взыскать с водителя", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиковЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущербаКак получить компенсацию от управляющей компании за падение во дворе
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закон и право, новости, мнения, тейфук гафаров, общество, крым, автомобиль
Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
Как наказать обрызгавшего пешехода водителя – юрист
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым
. Водителя, обрызгавшего пешехода, можно привлечь к административной ответственности и взыскать штраф. Об этом РИА Новости Крым
рассказал юрист Тейфук Гафаров.
По его словам, если водитель умышленно наехал на лужи или грязь и брызги попали на одежду и другие вещи пешехода, то последний имеет право обратиться с заявлением в полицию.
"В данном случае водитель будет нести ответственность по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Водителя могут оштрафовать на 500 или 1000 рублей или же возможен административный арест", – пояснил юрист.
Однако чтобы привлечь водителя к ответственности, необходимо доказать факт происшествия, отметил Гафаров.
"Хорошо, если в данной ситуации есть видеозапись, на которой будет видно номер автомобиля, лицо потерпевшего, видно, что водитель без видимых причин изменил траекторию движения и перестроился в полосу ближе к тротуару, разогнался перед лужей, либо сделал что-то иное, чтобы умышленно окатить человека водой", – уточнил эксперт.
По его словам, при наличии соответствующих документов и возможности идентифицировать водителя, его можно привлечь к административной ответственности. Также с водителя можно взыскать сумму за причинение морального ущерба. В первую очередь необходимо доказать факт происшествия, привлечь водителя к административной ответственности и только в последующем пешеход имеет право обратиться с заявлением в суд, отметил юрист.
"Статья 1079 Гражданского кодекса дает возможность возместить вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. В данном случае автомобиль всегда считается источником повышенной опасности, и водитель всегда должен заботиться о том, чтобы он не нес вреда имуществу окружающих", – пояснил Гафаров.
По его словам, только при наличии доказательной базы потерпевший может обратиться с заявлением в суд. Для этого могут потребоваться и дополнительные документы.
"Могут другие потребоваться документы, подтверждающие нанесение вреда имуществу: например, чек из химчистки или иной документ, подтверждающий порчу имущества, ну и какая-то сумма морального вреда, которую можно будет взыскать с водителя", – подытожил специалист.
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