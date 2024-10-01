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Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя

Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя

Водителя, обрызгавшего пешехода, можно привлечь к административной ответственности и взыскать штраф. Об этом РИА Новости Крым рассказал юрист Тейфук Гафаров. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T10:12

2024-10-01T10:12

2024-10-01T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Водителя, обрызгавшего пешехода, можно привлечь к административной ответственности и взыскать штраф. Об этом РИА Новости Крым рассказал юрист Тейфук Гафаров.По его словам, если водитель умышленно наехал на лужи или грязь и брызги попали на одежду и другие вещи пешехода, то последний имеет право обратиться с заявлением в полицию.Однако чтобы привлечь водителя к ответственности, необходимо доказать факт происшествия, отметил Гафаров."Хорошо, если в данной ситуации есть видеозапись, на которой будет видно номер автомобиля, лицо потерпевшего, видно, что водитель без видимых причин изменил траекторию движения и перестроился в полосу ближе к тротуару, разогнался перед лужей, либо сделал что-то иное, чтобы умышленно окатить человека водой", – уточнил эксперт.По его словам, при наличии соответствующих документов и возможности идентифицировать водителя, его можно привлечь к административной ответственности. Также с водителя можно взыскать сумму за причинение морального ущерба. В первую очередь необходимо доказать факт происшествия, привлечь водителя к административной ответственности и только в последующем пешеход имеет право обратиться с заявлением в суд, отметил юрист.По его словам, только при наличии доказательной базы потерпевший может обратиться с заявлением в суд. Для этого могут потребоваться и дополнительные документы."Могут другие потребоваться документы, подтверждающие нанесение вреда имуществу: например, чек из химчистки или иной документ, подтверждающий порчу имущества, ну и какая-то сумма морального вреда, которую можно будет взыскать с водителя", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиковЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущербаКак получить компенсацию от управляющей компании за падение во дворе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости, мнения, тейфук гафаров, общество, крым, автомобиль